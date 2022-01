Davide Silvestri/ “Alex non è l’amico che vorrei, non lo vedrei neanche per mezzora”

Davide Silvestri stanco del triangolo Delia-Alex-Soleil al Grande Fratello Vip

Davide Silvestri è tra i Vipponi che negli ultimi giorni, dopo la passata puntata del Grande Fratello Vip ha commentato insieme agli altri inquilini l’argomento predominante di queste settimane, ovvero il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Davide è anche tra coloro che, al pari di Barù e Jessica Selassié, si è detto stanco del “teatrino” messo in scena da troppo tempo: “Se non fosse che questa storia ha frantumato veramente le scatole sarebbe anche carino e divertente. Se non avesse portato questa roba che sta stressando da tre mesi…”, si è lasciato andare, conversando con gli altri inquilini.

A detta dell’attore, Delia si porterebbe dietro “un fardello che ci sta veramente stressando in maniera insopportabile”. Proprio quanto emerso in seguito all’ingresso di Delia Duran, avrebbe contribuito a detta di Davide Silvestri a fargli perdere “l’idea di un amico”. Il riferimento è ovviamente al marito della Vippona venezuelana, Alex Belli, il quale nonostante sia stato squalificato dal GF Vip continua ad essere il protagonista indiscusso, essendo onnipresente puntata dopo puntata.

Finita l’amicizia con Alex Belli?

Parlando proprio di Alex Belli, con il quale nel primo mese di permanenza Davide Silvestri aveva stretto un ottimo rapporto di amicizia, l’attore ancora nella Casa ha infatti svelato durante un recente sfogo con Miriana Trevisan: “Ci sono due Alex, uno che mi piace e uno che non mi piace molto. Quello dell’inizio mi piace molto, l’ultimo non mi piace per nulla”. Il giovane attore ha confessato che se dovesse essere come il secondo “Alex” che ha conosciuto, allora “uno così fuori non lo vorrei vedere neanche mezzora”.

I passati progetti fatti nella Casa del Grande Fratello Vip anche insieme all’amica Soleil Sorge, infatti, a suo dire farebbero riferimento alla prima versione di Alex Belli che ha conosciuto, “la seconda persona che ho visto non la voglio vedere neanche mezza giornata”, ha confidato a Miriana, trovando la sua inquilina d’accordo con il suo punto di vista. “Non è il mio stile di vita”, ha aggiunto l’ex attore di Vivere, giustificando il suo punto di vista, “non è un amico che io vorrei”. La loro amicizia è ormai giunta definitivamente al capolinea?



