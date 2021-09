Manila Nazzaro/ Rivaluta Antinolfi: nascerà un’alleanza? (Grande Fratello Vip)

È davvero tutto ok chiarito tra Adriana Volpe e Manina Nazzaro?

Manila Nazzaro prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip ha dovuto affrontare il confronto con Adriana Volpe per una questione che le ha viste protagoniste qualche anno fa. L’ex Miss Italia non avrebbe digerito la scelta della Rai di sostituirla alla trasmissione “Mezzogiorno in famiglia” proprio con la Volpe. Le due donne già da tempo si erano chiarite e lunedì sera su richiesta di Alfonso Signorini lo hanno fatto pubblicamente dimostrando che tra loro è tornata la pace.

Nonostante Manila abbia vinto il titolo di Miss Italia nel 1999, Katia Ricciarelli non l’ha riconosciuta e ha chiesto a Manuel Bortuzzo chi fosse la donna con il vestito azzurro. Non c’è da meravigliarsi perché nemmeno le sorelle Selassié sapevano chi fosse la Ricciarelli. Manila già veterana dei reality, conosce le dinamiche del gioco e in questi giorni sta tastando il terreno.

Manila Nazzaro: alleanza con Gianmaria Antinolfi?

Manila Nazzaro dentro alla casa del Grande Fratello Vip ha ritrovato un grande amico: Amedeo Goria. Nei giorni scorsi durante un momento di relax in sauna in compagnia di Goria e Gianmaria Antinolfi, l’ex Miss Italia si è scusata con l’imprenditore per averlo giudicato prima di conoscerlo. Ha ammesso di essersi sbagliata sul suo conto, lo considerava una persona vuota di contenuti invece è un uomo dal cuore generoso.

All’inizio pensava che fosse il concorrente che avrebbe dato meno di tutti nella casa perché fuori dal mondo dello spettacolo. In due giorni ha cambiato parere, ora si confidano come due vecchi amici, parlano come se si conoscessero da una vita. I due potrebbero anche stringere un’alleanza? Il pubblico apprezza i suoi modi gentili di relazionarsi: Manila cerca sempre di mettere pace e placare le liti.

