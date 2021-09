Davide Silvestri, chi è il Grande Fratello Vip 2021/ Il ritorno in tv dopo la birra

Chi è Davide Silvestri concorrente Grande Fratello Vip 2021

Davide Silvestri è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, al via su Canale 5 lunedì 13 settembre. Nato il 17 maggio 1981 a Milano, Davide è un attore ma anche un aiuto-regista. Nasce innanzitutto come modello, per diventare poi uno dei volti più noti grazie al suo ruolo di Marco Falcon nella soap “Vivere” andata in onda su Mediaset fino al 2008. Silvestri ha partecipato anche ad altre serie TV come Don Matteo (2014), Che Dio ci aiuti (2014) e Squadra mobile (2015).

Non sono mancati impegni al cinema o al teatro: lo ricordiamo, ad esempio, in “La fidanzata di papà” o “A Natale mi sposo“.

Inoltre, nel 2003 ha partecipato alla primissima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Simona Ventura e venendo eliminato proprio in finale, arrivando come quarto finalista. Davide Silvestri è il cugino di Kekko Silvestre cantante dei Modà (gruppo musicale): il loro cognome si differenzia solo per una vocale per un errore all’anagrafe.

Davide Silvestri, che fine ha fatto? Lontano dalla tv per fare la birra

Oramai sono anni che Davide Silvestri non si vede più nel piccolo o nel grande schermo: a RTL102.5 News ha dichiarato di essersi preso una pausa nel 2018 e di aver investito in un campo totalmente diverso ovvero quello della birra (sua seconda più grande passione, dopo la recitazione). Infatti è proprio nel 2018 che insieme al cugino Kekko e ad un amico e professore di fisica quantistica, Mauro Fasoli, hanno presentato al mondo una birra del tutto artigianale chiamata Birra Lira.

Ora, però dichiara di essere pronto a tornare a recitare o comunque di tornare ad apparire sullo schermo: ha fatto qualche provino, trovandosi soddisfatto nel notare di non essere poi così arrugginito. Sul profilo Instagram del Grande Fratello è possibile vedere il suo video di presentazione: entrando in scena con una citazione di Homer Simpson (“Noi tutti abbiamo bisogno di credere in qualcosa, io credo che mi farò una birra“), Davide Silvestri si dimostra un personaggio scherzoso ma anche un po’ timido. Al momento, Silvestri risulta essere fidanzato da diversi anni ormai con Valentina Mangili.

