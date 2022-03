Davide Silvestri attacca Barù “La capanna è da sfigati”/ “Se la fai ancora ti nomino”

Non è affatto piaciuta a Davide Silvestri, la capanna che Barù ha fatto due giorni fa nella casa del Gf Vip 2021, per appartarsi con Jessica Selassiè. Dopo la puntata in diretta di ieri, i due vipponi hanno parlottato e al tavolo, e l’attore di Vivere si è rivolto così al nipote di Costantino della Gherardesca: “Fa la capanna sto sfigato”, dicendolo in maniera ironica, ma Barù non ci sta: “La capanna è la cosa più fi*a che sia mai successa in questa casa”, ma Davide Silvestri non ci sta: “Che sfigato”, poi il food blogger precisa: “Non questa, quella prima, la cuccia…”, e di nuovo l’attore: “La capanna è da sfigato proprio non è nel tuo stile, io non capisco come tu abbia potuto fare una cosa del genere”, e Barù si giustifica: “Alle 5 del mattino…”.

Poi Davide ‘minaccia’ il coinquilino: “Se fai ancora una roba del genere ti nomino”, e ancora: “Io da te non me l’aspetto una roba del genere, basta adesso” e l’amico lo sfida, con il sorriso sulla bocca: “Nominami”. Di nuovo Davide Silvestri: “Se no quando andiamo a surfare ti taglio il leash”, alludendo ad un oggetto che si utilizza per fare surf, ma Barù replica: “Non uso il leash” con annessa risata.

DAVIDE SILVESTRI VS BARU’ PER LA CAPANNA: “NON MI FARE INCA…”

Poi Davide Silvestri chiude la chiacchierata così: “Sei uno sfigato, sta roba da te non l’accetto se no vuol dire che non sei quello che penso io, non mi fare inca*zare”. In ogni caso non è ben chiaro cosa sia successo nella famosa capanna fra Jessica Selassiè e Barù, noti anche come i Jerù, come li chiamano il popolo della rete. La Principessa ha spiegato a Soleil: “Abbiamo scherzato e parlato molto. Abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo il programma. Non abbiamo consumato o approfondito l’amore – ha aggiunto – ma la necessità di creare il capanno, chiedetelo a Barù…Lo ha voluto lui”. Chissà… Qui il video della chiacchierata fra Davide Silvestri e Barù

