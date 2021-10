Davide Silvestri attacca Gianmaria Antinolfi “Nè divertente nè coerente”/ “Parli di Greta, Soleil e Sophie..”

Davide Silvestri al Grande Fratello Vip 2021 ha emozionato per la sua storia. Durante l’ultima diretta del reality show, infatti, l’attore è stato protagonista di una bellissima sorpresa da parte del papà che ha inviato un videomessaggio. Tutto è iniziato da Alfonso Signorini che si è rivolto al concorrente dicendo: “ciao Davide, da tante settimane abbiamo conosciuto il tuo lato artistico però questa sera voglio aggiungere un tassello legato al tuo lato più bambino”. Comincia così il racconto di Davide: dal grande successo con la soap Vivere fino all’oblio. L’attore, infatti, come tutti ha vissuto un momento down, ma in quel frangente accanto a lui c’è sempre stata la sua famiglia. Proprio il padre ha ricordato quel momento: “dopo il successo che hai avuto all’inizio della tua carriera non ti sei spaventato, non ti sei vergognato a venire a lavorare con me, a sporcarti le mani. Sono orgoglioso di te. Ti voglio bene, anche se non te lo dico, e so che me ne vuoi, anche se non me lo dici. Ma i fatti parlano chiaro”.

Non solo, il padre si è anche complimentato con il figlio dicendo: “sono contento dell’uomo che sei diventato, metti in atto i valori che ti ho insegnato e con i quali abbiamo superato tanti momenti difficili: umiltà, lealtà e sincerità”. Le parole del padre hanno commosso Davide che in lacrime ha detto: “a volte per protezione tendo a non lasciarmi andare alle emozioni. Non penso che debba farmi conoscere per forza da tutti, con le persone giuste riesco ad aprire il mio cuore”.

Intanto Davide Silvestri nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ha sempre le idee più chiare sui suoi coinquilini. In questi giorni si è confrontato con Miriana Trevisan parlando di Gianmaria Antinolfi sottolineandone la incoerenza. “Mi parli di Greta, Soleil e Sophie… Ma cosa ti devo dire? Che non sei incoerente? Ma poi cosa me ne frega, per me puoi amare pure tutte insieme” ha detto Davide. La Trevisan ha però difeso Gianmaria visto che nelle ultime settimane si è avvicinata molto all’imprenditore napoletano: “invece secondo me, e te lo dico da amica, questa cosa è stata troppo vicina. Gianmaria è stato attaccato per settimane, gli è stato dato dello stalker, noi non sappiamo come è lui nella vita. Che si sia legato al pensiero di Greta, per tre giorni è normale”.

Niente da fare, Davide non crede assolutamente che Gianmaria sia coerente pur precisando: “io su questo l’ho difeso, anche sull’amore nulla da dire perché a me non ha fatto nulla di male. Non sto dando un giudizio ma un parere. Non posso dire che Gianmaria è divertente qui dentro, perché non lo è. Devo dire che è coerente se non lo è? Poi magari, fuori da qui, è la persona più brava e divertente del mondo e mi farebbe piacere fosse così. Qua, non lo è”.



