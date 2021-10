Davide Silvestri, il messaggio del papà/ “Sono contento dell’uomo che sei diventato”

Davide Silvestri: da “Vivere” al lavoro di operaio

Davide Silvestri riceve una bellissima sorpresa al Grande Fratello Vip 2021. L’ex attore di “Vivere” viene chiamato da Alfonso Signorini nella camera superled per ripercorrere la sua vita. Dall’infanzia quando sognava di fare l’astronauta, un sogno cambiato visto che all’età di 16 anni diventa un attore di successo: “Ci sono capitato per caso sul set, mi ha cambiato il look. Ho fatto un primo provino, un provino molto strano su una parte che ho fatto molto bene“. Alfonso Signorini gli domanda cosa è cambiato da quel ragazzino con l’attore che replica: “Sono diventato meno istintivo, più educato, non mi sento un bambino, ma non mi sento nemmeno un uomo“. Poi sul Led passa una foto di Davide che dopo il boom come attore è finito per lavorare come metalmeccanico ricostruendosi così una vita: “Forse uno dei periodi più belli della mia vita. È stato il mio periodo di transizione, è stato un momento in cui ho capito come dovevo cambiare la mia vita con una semplice frase di mio padre che mi disse ‘ti devi vergognare solo quando andrai a rubare, non quando vai a lavorare’…“.

Davide Silvestri/ Il suo essere accomodante al Grande Fratello Vip è una strategia?

Davide Silvestri: il video messaggio dal padre

Davide Silvestri poi precisa al Grande Fratello: “Con quella frase sua ho imparato il rispetto del lavoro e la conferma dell’umiltà. Questo mi ha aiutato anche nel momento di difficoltà, non depressione, ma l’appoggio di papà è stato fondamentale“. Ecco poi un videomessaggio del papà: “Ciao Davide, ci stiamo divertendo tanto a vederti in tv. Sono contento dell’uomo che sei diventato, vedo che metti in atto i valori che ti ho insegnato: umiltà, lealtà e sincerità, questi sono i valori con i quali abbiamo superato tante difficoltà”. Il padre dell’attore ha voluto far sapere al figlio di essere molto orgoglioso di lui: “Nonostante il successo che hai avuto dopo non ti sei spaventato, anzi ti sei rimboccato le maniche, non mi ha chiesto niente quando eri senza lavoro e non ti sei vergognato di sporcarti le mani di grasso. Ti voglio bene e so che non me lo dice, ma ci sono i fatti che parlano e contano più delle parole. Sono orgoglioso di te, ti vogliamo tanto bene“. Bellissime parole quelle del papà che toccano il cuore di Davide che dice: “Grazie per avermi fatto piangere, perché forse ne ho bisogno ma, a volte, non ho il coraggio“.

LEGGI ANCHE:

Davide Silvestri/ Dispensa consigli, ma la sua bontà non convince Katia RicciarelliDavide Silvestri/ Con Raffaella Fico ai ferri corti: chi è il “cattivo” tra i due?

© RIPRODUZIONE RISERVATA