Davide Silvestri/ Il suo essere accomodante al Grande Fratello Vip è una strategia?

Davide Silvestri dopo un inizio difficile all’interno della casa del Grande Fratello Vip sembra essere diventato una delle figure più accomodanti all’interno del programma a tal punto che in tanti lo hanno eletto a proprio consigliere. Durante l’ultima puntata andata in onda Alfonso Signorini ha dato molto spazio allo scontro fra due protagoniste del reality Raffaella Fico e Soleil Sorge e Davide è stato l’unico a prendere le difese dell’influencer dichiarando che nonostante abbia un carattere difficile, bisogna cercare di accettarla. Davide Silvestri è una persona buona e sincera e sono pochissime le occasioni di scontro e polemiche che lo vedono protagonista.

Dopo la puntata Davide ha continuato a dispensare consigli a tutti, quasi tutti i concorrenti hanno fiducia nei suoi pareri. Riesce ad essere obbiettivo e a trovare le giuste risposte ad ogni dinamica all’interno della casa. Ha instaurato un forte legame con Alex Belli e Soleil Sorge e con loro ha creato una specie di Casa del sole dove accolgono gli altri concorrenti in cerca di conforto.

Davide Silvestri un favorito a continuare nella casa del Grande Fratello Vip?

Davide Silvestri al momento non ha nulla da temere e la sua presenza all’interno della casa è assicurata. L’attore ha dimostrato di sapersi mettere in gioco e di partecipare attivamente ad ogni discussione instaurando rapporti con quasi tutti i concorrenti, tranne Katia Ricciarelli che reputa l’attore meno buono di come finge di essere. Anche il pubblico da casa non sembra nutrire particolari antipatie nei confronti dell’attore.

Da Davide ci si aspetta che continui indenne il suo cammino senza particolari difficoltà. Le qualità dell’attore sembrano essere apprezzate da tutti i concorrenti che lo considerano un amico, chissà se nuove dinamiche o imprevisti sempre presenti all’interno della casa e tra i concorrenti non minino il percorso di Davide…

