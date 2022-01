Davide Silvestri/ “Braccio destro” di Katia Ricciarelli: “Io sento e vedo tutto”

Davide Silvestri, al GF Vip senza alcuna strategia

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 3 gennaio il pubblico si aspettava che Davide Silvestri venisse messo al corrente della scomparsa dell’attore Paolo Calissano. I due da quello che si apprende erano amici, si erano conosciuti sul set di “Vivere”. La produzione ha scelto di non mostrare nulla, non si sa se lo farà nella diretta di venerdì e come lo farà se con un video singolo, oppure come l’anno scorso mandando in onda un filmato con il riepilogo di tutte le personalità scomparse nell’anno appena trascorso. Il pubblico preferirebbe un video singolo da far vedere in privato a Davide. Molto probabilmente però, Signorini ed il GF Vip potrebbero decidere di lasciar correre.

Davide Silvestri, sarà informato della morte di Paolo Calissano?/ Il sospetto è che..

Davide Silvestri sta riscuotendo molto successo all’interno della Casa; quando ha scelto di proseguire la sua avventura è stato chiaro: “andrò avanti da solo contro tutti” ipotizzando, se necessario, l’eventualità di nominare Soleil Sorge che ci fossero stati i presupposti. Dentro il loft è l’unico che non usa strategie di gioco, e alla domanda sulle coppie che si sono formate nella Casa, la sua risposta è stata categorica: “Qua in casa per quanto mi riguarda non vedo amore. Non c è da nessuna parte. Poi mi auguro di sbagliarmi ma vedo solo divertimento”. Il pubblico gli dà ragione, perché trova poco veritiero come si possa scivolare così facilmente tra le braccia di un partner all’altro.

Katia Ricciarelli nuova gaffe “Manuel apre la porta e va via”/ Davide “Ma fa fatica…”

La coerenza il suo punto di forza

Durante un momento di relax, Soleil e Manila hanno parlato di cosa il pubblico percepisca di quello che accade nella Casa; la Sorge dà molta importanza ai messaggi aerei che arrivano da fuori. Davide Silvestri sull’argomento è stato molto lapidario: “Allora questo non è un reality! Eh no, non è un reality se arriva tutt’altro”. Il gieffino ha raccontano di come si sia sentito triste il giorno di Capodanno, eppure dalle clip sembrava che fosse felice e raggiante. Ha trascorso la giornata isolandosi dagli altri, ma dai video sembrava che fosse molto divertito. La domanda che si è posto l’attore è perché mostrare una realtà artefatta?

Alex Belli e Delia Duran si sono lasciati?/ Soleil Sorge: "Autori GF mi hanno detto…"

Davide Silvestri con il suo modo di essere non è quasi mai finito al televoto. Il pubblico apprezza la sua coerenza anche se negli ultimi giorni ha perso le staffe con Gianmaria per colpa di un uovo. Il cibo sta diventando un problema, come per ogni edizione. Davide agli occhi dei suoi follower sta perdendo lucidità, qualcuno chiede al Grande Fratello di farlo incontrare con la sua fidanzata, l’unica in grado di dargli la carica necessaria per andare avanti.

Davide Silvestri: l’ultimo chiarimento con Katia

Nella Casa del GF Vip, Davide Silvestri è stato protagonista di un importante percorso che lo ha visto sempre più separarsi da Soleil. Il loro rapporto è mutato soprattutto dopo l’uscita di Alex Belli ma l’ingresso di Barù gli ha fornito una spinta in più. Con lui, l’attore si è cimentato ai fornelli nella realizzazione di nuovi piatti e della costituzione di un “tavolo zen”, su proposta dell’ultimo arrivato. Qui i due si riuniscono per i loro momenti di riflessione ma sono anche ben disposti ad accogliere nuovi “ospiti” come Miriana Trevisan.

Di recente Davide ha avuto un confronto con Katia, dopo che quest’ultima c’era rimasta male sentendosi poco considerata dal resto del gruppo. La donna ha considerato da sempre Davide uno dei suoi “appoggi” ed ha esposto la sua delusione per non averle chiesto come stesse. Dopo essersi giustificato, Davide ha esposto il suo punto di vista spiegando cosa sia per lui l’amicizia. “Il mio affetto, spero di avertelo dimostrato”, ha aggiunto, “Figurati se c’è stata una disattenzione, mi dispiace”. Ed ha spronato la cantante a dirgli subito se c’è qualcosa che non va: “Io sento e vedo tutto”, ribadendo il suo essere sempre presente nelle dinamiche della Casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA