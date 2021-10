Davide Silvestri/ Con Raffaella Fico ai ferri corti: chi è il “cattivo” tra i due?

Davide Silvestri nella Casa del Grande Fratello Vip sta dimostrando di avere una personalità forte, è molto simpatico e si diletta a fare bene le imitazioni che divertono gli inquilini. Sembra una persona perfetta, invece la sua esuberanza e schiettezza a volte lo rendono antipatico agli occhi degli altri. Parlando con Katia Ricciarelli ha confessato di vivere bene la sua esperienza al GF Vip e di non preferire molto la diretta che lo mette in apprensione. L’unica cosa che gradisce sono i “confessionali”, così da scoprire cosa pensano di lui gli altri compagni di viaggio e magari rendersi conto chi veramente gli è amico e chi è pronto a colpirlo alle spalle. Quello che rimprovera al GF Vip è che vengono estrapolati i discorsi da un contesto, cambiando il senso delle parole, soltanto per creare litigi e scontri all’interno della Casa.

Tra Davide e Raffaella Fico non corre buon sangue, come si è visto nell’ultima puntata al termine del televoto, quando la showgirl è stata salvata. Silvestri ha fatto una risatina ironica mostrando il suo disappunto per averla di nuovo dentro la Casa. Il suo punto di vista lo ha discusso con Alex Belli e Soleil Sorge che condividono il suo pensiero e anche loro sono contro la Fico. Davide rimprovera alla ex di Balotelli di essere cattiva e di usare parole contro gli altri, quando invece sono cose che fa direttamente lei. Nei suoi confronti si è “fregata” dandogli del cattivo e del fallito.

Davide Silvestri, confronto chiarificatore o scontro con Raffaella Fico?

Davide Silvestri è molto amato dal pubblico che lo reputa vero e sincero. La coerenza è una dote che l’attore sta dimostrando di avere, difatti non “sopporta” un gruppo di persone e nomina sempre gli stessi soggetti dicendo come realmente la pensa, senza nascondersi dietro false motivazioni. La sua franchezza lo sta premiando, tanto da riuscire a superare alla grande il televoto dimostrando di avere al suo seguito un numero consistente di followers che lo sostiene. Intanto si avvicina l’anniversario di fidanzamento con Alessia e probabilmente Davide lo trascorrerà lontano dalla sua amata.

Nella prossima puntata ci aspettiamo da Davide maggiori informazioni sulla sua storia sentimentale con Alessia, che potrebbe fargli visita nelle prossime settimane, visto che a novembre festeggiano un anno di fidanzamento. Al contrario degli altri Vip non parla molto della sua fidanzata. Solo all’inizio aveva confidato di non averle mai detto ti amo. Davide potrebbe anche confrontarsi con Raffaella e mettere in chiaro la sua situazione: oramai sono ai ferri corti e la permalosità di lui sta minando molto il loro rapporto. Questo ha inciso negativamente sulla Fico che è stata votata dal gruppo di Davide finendo di nuovo al televoto.



