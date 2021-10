Davide Silvestri, chi sono i genitori/ “Non riesco a dir loro… Vi voglio bene”

Chi sono i genitori di Davide Silvestri?

Davide Silvestri è molto riservato, sin troppo. Al punto tale che per lui diventa difficile esprimere i propri sentimenti, anche quando si tratta dei suoi genitori. Lo ha ammesso lo stesso attore nel corso di un colloquio con Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 2021. Davide ha parlato della sua fidanzata, spiegando di non riuscire a dichiararsi con lei. «Non riesco nemmeno a dire “vi voglio bene” ai miei genitori», ha confessato l’attore. Della sua famiglia ha parlato poco anche all’interno della Casa più spiata d’Italia, ma comunque si sa che ha una parentela con Kekko dei Modà: i loro padri sono fratelli, quindi sono cugini di primo grado.

“Io non ho una storia triste…”

Anche se Davide Silvestri ha intrapreso da giovane la sua carriera nel mondo cinematografico, è molto legato ai suoi genitori. Lo ha fatto trasparire nei primi giorni del reality, quando si è lasciato andare ad uno sfogo sempre con Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. «Che sfigato che sono», ha detto pochi giorni dopo il suo ingresso perché era stato subito nominato. Se Katia lo invitava a far finta di niente, lui ha proseguito la polemica: «Perché devo andare a raccontare la mia storia, che non ce l’ho… Io non ho una storia triste. Non ce l’ho la storia triste. Io sono venuto qua per gioco. Perché devo far finta che c’ho una storia triste?».

