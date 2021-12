Davide Silvestri/ Critica Lulù e punta ad annientare Valeria Marini, ma Urtis…

Davide Silvestri sempre meno in vista

Avere gli stimoli giusti è una condizione necessaria per riuscire a portare avanti un percorso netto all’interno del Grande Fratello Vip, non tutti però riescono ad essere trasparenti nel corso dell’esperienza. In questa edizione Davide Silvestri ne è un esempio; nonostante abbia legato con diversi concorrenti, regalandosi momenti di grande amicizia e di puro divertimento, l’attore non è riuscito a mettersi in evidenza in tutto il suo carattere. È sempre risultato poco in vista nelle discussioni più rilevanti, senza mai ostentare un proprio parere o una posizione chiara. Nonostante avesse quasi deciso di lasciare la Casa per mancanza di nuovi stimoli, non è arrivata una reazione evidente.

Anche nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 20 dicembre, il suo ruolo è stato praticamente marginale. Salvo alcuni interventi spensierati, non ha mai avuto un ruolo da protagonista nelle varie vicende che hanno corredato la serata. La sua ambiguità e il fare strategico è venuto fuori soprattutto nel momento della nomination.

Il colpo ai danni dell’amico Urtis

Davide Silvestri ha infatti deciso di fare il nome del duo Giacomo Urtis-Valeria Marini, mirando principalmente alla showgirl. In particolare, ha sottolineato quanto sia dispiaciuto per i suoi modi nei confronti dell’amico Giacomo. In ogni caso, la sua scelta ha comunque danneggiato anche il presunto amico, condannandolo al televoto che avrà esito nella prossima puntata.

Dopo la puntata si è dedicato a condividere i giorni di festa all’insegna della spensieratezza, senza partecipare a dinamiche particolari. Il giudizio dominante sul conto di Davide Silvestri continua ad essere poco positivo; nello specifico si inizia a percepire un atteggiamento più strategico che trasparente da parte dell’attore. Nelle prossime puntate molti si aspettano un deciso cambio di atteggiamento al fine di valorizzare e dare un senso alla sua permanenza prolungata all’interno della casa più chiacchierata d’Italia.

Davide Silvestri e le critiche a Lulù Selassié

Nelle ultime ore Davide Silvestri e Manila Nazzaro hanno avuto qualcosa da ridire su Lulù Selassié in merito alla scarsa collaborazione in Casa. La giovane principessa etiope, infatti, non dedicherebbe il giusto tempo alle faccende domestiche, adducendo sempre delle scuse. Un atteggiamento che è stato notato anche dall’attore e da alcuni altri suoi inquilini, prime tra tutte Manila.

Mentre si trovavano in piscina a scambiare due chiacchiere in compagnia, Davide con Barù, Alessandro e Manila hanno spostato l’attenzione proprio su quanto accaduto con Lulù: “Non è giusto approfittarsene”, hanno commentato, decisamente stanchi della sua scarsa collaborazione. In generale però, con l’uscita di scena di Alex Belli e la rottura del trio, Silvestri si è oscurato sempre di più ed al momento la sua presenza nel loft di Cinecittà non è foriera di particolari dinamiche degne di nota.

