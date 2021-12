Manila Nazzaro contro Lulù e Clarissa sbotta “falsa e vipera”/ “Incommentabile”

Nelle scorse ore è scoppiata una piccola lite al Grande Fratello VIP tra Manila Nazzaro e Lulù Selassié. L’ex Miss Italia ha rimproverato la princess per la scarsa collaborazione in cucina e più in generale nelle faccende domestiche. Tutto ciò ha creato un po’ di tensione all’interno delle casa, ma soprattutto ha portato un po’ di malumori tra Manila Nazzaro e la giovane concorrente gieffina, che non se le sono mandate a dire.

Franco Bortuzzo "benedice" Manuel e Lulù?/ Foto su Instagram: "Questo è il GF..."

Sono servite alcune ore per sbollire e arrivare ad una sorta di tregua, ma nel frattempo la sorella di Lulù, Clarissa, non ha perso occasione per far sentire la sua voce sui social, dove ha attaccato duramente Manila. “Di vipere travestite da angioletti ne è pieno il mondo. Ma tu cara Manila hai il primato. La tua falsità non ha confini e il tuo buonismo è imbarazzante”, il suo commento.

Manuel Bortuzzo spiazza Lulù Selassiè/ La dedica che nessuno si aspettava

Clarissa Selassié esplode contro Manila dopo la lite con la sorella Lulù

Insomma per Clarissa Selassié il comportamento di Manila Nazzaro è “incommentabile”. Tuttavia la sorella e Manila Nazzaro hanno avuto modo di chiarire dopo la lite nella casa. “Mi dovevi prendere da parte” le parole dell’ex miss Italia in un faccia a faccia con Lulù, alla quale ha detto che non avrebbe dovuto essere così fredda nei suoi confronti, soprattutto per il tipo di rapporto che hanno instaurato in questi mesi. “Ci resto male perché sei tu” ha aggiunto amareggiata dal comportamento della princess. “Sono sempre con te” ha risposto Lulù, di fatte sancendo la pace tra lei e la coinquilina gieffina.

LEGGI ANCHE:

Manila Nazzaro furiosa: "Chiamata in confessionale alle 5 di mattina"/ Il GF censura

© RIPRODUZIONE RISERVATA