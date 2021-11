Davide Silvestri e Alex Belli attaccano Soleil “É pesante”/ “Voleva litigare con…”

Amicizia in crisi tra Davide Silvestri, Alex Belli e Soleil Sorge? I due attori e l’influencer condividendo la stessa stanza, si sono legati molto, ma l’atteggiamento di Soleil rischia di allontanare sia Davide che Belli. Silvestri, in particolare, comincia ad essere insofferente nei confronti di Soleil, rea di essere poco tollerante nella casa scatenando discussioni inutili. Tutto è nato all’ora di pranzo. Il calendario dei turni prevedeva la presenza in cucina del turno di Davide, Alex e Soleil. I due attori hanno cominciato a preparare il pranzo chiedendo l’aiuto di Jessica che, essendo celiaca è sempre presente in cucina su richiesta degli altri concorrenti che temono di sbagliare qualcosa.

Vedere jessica in cucina con Davide e Alex ha fatto perdere la pazienza a Soleil che, non cucinando, avrebbe dovuto lavare i piatti. “Vorrei cucinare anchìio perchè odio lavare i piatti. Preferisco cucinare tutti i giorni per tutti piuttosto che lavare i piatti”, si è lamentata Soleil che ha poi puntato il dito contro Jessica. “Le ho chiesto io un aiuto“, è stata la risposta di Alex. L’atteggiamento di Soleil ha innervosito Davide che ha poi chiuso l’argomento dicendo che avrebbe lavato personalmente i piatti.

Davide Silvestri e Alex Belli: amicizia in crisi con Soleil Sorge?

In giardino, lontani da Soleil Sorge, Davide Silvestri e Alex Belli parlano dell’atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo la puntata soffermandosi sull’atteggiamento di Soleil Sorge, rea di litigare frequentemente anche per motivinon importanti.

“E’ pesante. Quando fa così mi viene voglia di andare direttamente in nomination”, dice Davide. “Voleva litigare anche con il Grande Fratello”, aggiunge Belli. L’amicizia tra i tre gieffini, dunque, sta attraversando un periodo di crisi? Per ora, tutto pare rientrato. Cliccate qui per vedere il video.

