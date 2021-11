Soleil Sorge e Sophie Codegoni alleate contro Gianmaria Antinolfi/ L’appello ai fan..

Soleil Sorge e Sophie Codegoni si sono alleate per eliminare Gianmaria Antinolfi. Le due erano intente a cucinare la cena assieme a Jessica Selassiè. Nel frattempo hanno parlato di ciò che ha affermato Antinolfi in seguito a una domanda di Signorini. Sophie Codegoni ha detto: “Gli hanno anche chiesto: ‘Ma vorresti uscire?’. ‘Eh sì, diciamo di sì’. Soleil ha replicato: “Ecco che è andata in fumo la mia nomination su Gianmaria. La volta buona che faccio il tifo alle mie bimbe… Unitevi! L’unione fa la forza. Dai, anche quelle di Sophie”. Sophie Codegoni si è unita al coro esclamando: “Ragazze, votate tutti per Gianmaria! Ci uniamo in questa petizione. Basta, basta”.

Jessica Selassiè ha invece provato a difendere Antinolfi e ha detto: “Povero Gianmaria, il mio compagno di letto! Che str***e. Povero Gianmaria”. Soleil Sorge le ha lanciato un’occhiataccia dicendo: “Ma povero de che?”. A questo punto saremmo curiosi di capire se i fan di Sophie Codegoni e Soleil Sorge accoglieranno l’appello delle loro beniamine per fare fuori dal gioco Gianmaria Antinolfi.

Dopo l’esito del televoto di ieri del Grande Fratello Vip in cui Soleil Sorge è stata considerata la preferita dal pubblico da casa, i telespettatori hanno cominciato a farsi delle domande. Così come loro, anche alcuni influencer conosciuti, tra cui Deianira Marzano, hanno cominciato ad indagare sulla questione e, a quanto pare, sono emersi dei retroscena inediti inerenti lo staff della ragazza. Nello specifico, lo staff di Soleil Sorge è stato accusato di modificare l’esito delle votazioni attraverso l’ausilio di appositi gruppi.

L’influencer Deianira, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una chat privata relativa ad un gruppo social di supporto a Soleil Sorge. Su tale gruppo pare sia presente lo staff della ragazza e tanti fan i quali voterebbero costantemente la protagonista allo scopo di farla restare il più a lungo possibile nella casa più spiata d’Italia. Queste persone, dunque, altererebbero l’esito del televoto portando Soleil Sorge ad essere sempre favorita. Sul profilo Instagram di Soleil al momento non è comparsa alcuna spiegazione e attendiamo di capire se ci saranno altri risvolti.



