Barù attacca Jessica “Io stratega? Insulto ai miei valori”/ “È una brutta offesa”

Le insinuazioni fatte da Jessica Selassiè su Barù e poi mostrate in diretta nella puntata del Grande Fratello Vip del 7 marzo hanno portato conseguenze nella Casa. Barù non è rimasto impassibile di fronte alle ipotesi della Selassiè, secondo cui lui potrebbe sfruttare questo tira e molla con lei mai consumato come strategia per arrivare in finale. Parole che Barù non si aspettava dall’amica e di fronte alle quali ha voluto un confronto con lei, partito in cucina tra battutine al veleno.

Davide Silvestri attacca Barù “La capanna è da sfigati”/ “Se la fai ancora ti nomino”

“Sei veramente insopportabile. Prima mi insulti e poi sei insopportabile… hai un bel coraggio”, ha esordito Barù piccato. Assistendo alla scena, Giucas ha tentato di sdrammatizzare, dicendo: “L’amore non è bello se non è litigarello”. “Non c’è più amore, non c’è mai stato” è stata la replica di Barù, che ha dunque chiesto spiegazioni alla principessa per le parole ascoltate nella clip di ieri.

"Jessica Selassiè e Barù vogliono tromb*re"/ Manuel Bortuzzo shock al GF Vip!

Barù deluso da Jessica Selassiè al GF Vip: “Insulto alla mia persona”

Jessica Selassiè ha spiegato che, non conoscendolo bene, in un momento di rabbia è arrivata a dubitare di lui, ipotizzando una possibile strategia: “Tu di me non ti fidi perché non mi conosci, io di te mi fido ma non ti conosco bene”. “È più che lecito avere dei dubbi” ha poi sottolineato di fronte alle perplessità di Barù. “Lo trovo un insulto ai valori di una persona. La trovo una brutta offesa” ha però replicato lui. Lulù si è allora intromessa, cercando di chiarire le parole della sorella: “Lei era triste perché tu eri freddo con lei e, per questo motivo, ha pensato a questa cosa”. Jessica, alla fine, ha fatto un passo indietro, scusandosi con Barù: “Mi dispiace e ti chiedo scusa”.

LEGGI ANCHE:

Barù choc "Jessica? Ci provo con lei, perché mi annoio..."/ La confessione a Soleil

© RIPRODUZIONE RISERVATA