Davide Silvestri in crisi con Alex e Soleil?/ “Sopportiamoci con pregi e difetti”

Davide Silvestri mattatore del Grande Fratello Vip: solo in daytime?

L’attore Davide Silvestri è passato in sordina nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. E’ nei daytime che il Vippone dà il meglio di sé tra giochi, battute e la sua grande passione (che poi è anche il suo mestiere): la recitazione. Davide è infatti spesso coinvolto dalla produzione nella creazione di nuovi personaggi con cui importunare i vipponi e non si tira mai indietro di fronte alle sfide che gli vengono poste. È anche molto cordiale nei confronti di tutti i concorrenti, sebbene riesca a non farsi mettere mai i piedi in testa ed ha dimostrato in più occasioni di non avere peli sulla lingua.

Davide non è riuscito ad ottenere l’immunità nel precedente appuntamento con il GF Vip però si è nuovamente salvato dalle nomination dei compagni, riconfermando la teoria che, anche se si è allontanato da qualcuno come Alex Belli, continua ad avere un gran seguito di amici al suo fianco all’interno della Casa. Al pubblico Davide piace soprattutto perché, educatamente, riesce a tenere testa a Soleil Sorge, a scherzarci quando è il momento di ridere assieme, ma anche a farle notare i suoi errori e le idee sbagliate.

L’allontanamento con Alex Belli e il nuovo confronto

L’atteggiamento di Davide Silvestri ha avuto però come conseguenza il graduale allontanamento dell’amico Alex Belli con il quale – insieme a Soleil Sorge – formava quello che sembrava essere un trio indissolubile. Un riavvicinamento della coppia Belli-Silvestri, tuttavia, è avvenuta proprio nelle passate ore in giardino, quando con Alex e Soleil si è ritrovato a chiacchierare di quanto sia importante proteggersi e supportarsi reciprocamente e di quanto sia realmente meraviglioso, seppur nelle difficoltà, il loro rapporto.

In tanti tuttavia sperano di poter vedere la partecipazione del biondo attore più attiva anche durante le dirette del programma, magari con qualche dramma in più, senza dover aspettare di vederlo dire ciò che realmente pensa solo al momento delle nomination. Questa sera per lui potrebbe essere il momento giusto per vivere una parentesi da protagonista, magari anche in presenza di una sorpresa o di un momento di intrattenimento con la complicità del padrone di casa.

Cresce l’amicizia del trio

L’amicizia tra Davide Silvestri, Alex Belli e Soleil Sorge, malgrado qualche piccola incomprensione passeggera, è destinata davvero a sopravvivere. La conferma è arrivata dagli ultimi discorsi del trio, nei quali proprio l’ex attore di Centovetrine ha commentato come la loro amicizia sia diventata sempre più importante. “Forse la cosa che dobbiamo imparare è impermeabilizzarci rispetto all’altro che non significa chiudersi”, ha commentato Alex rivolgendosi a Davide e Soleil.

Silvestri lo ha ascoltato con estrema attenzione in silenzio, per poi commentare: “Ma poi capita che magari tuo papà o il tuo migliore amico che non lo senti per qualche settimana ma poi arriva il momento in cui hai cancellato tutto e il giorno dopo puoi riparlare, discutere…”. Ma per andare avanti nella Casa, anche a suo dire è necessario impermeabilizzarsi: “Ragazzi, dobbiamo sopportarci con pregi e difetti ancora per un po’”, ha commentato con il sorriso.

