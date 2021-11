Davide Silvestri attacca Soleil Sorge/ “Ma pagherà, la umilierò e la farò piangere”

Uno scherzo di Soleil Sorge ha scatenato la dura reazione di Davide Silvestri. Tutto è accaduto al termine della festa di compleanno di Aldo Montano quando tutti gli altri concorrenti si sono trasformati in giudici per scegliere la miglior pizza tra quella preparata da Davide Silvestri e quella di Soleil Sorge. Alex Belli, per scherzo, ha eletto come vincitrice Soleil che ha buttato della farina addosso a Davide. Farina che è anche finita negli occhi scatenando la reazione di Silvestri che Alex Belli ha provato a rassicurarlo svelandogli la verità ovvero che il vincitore della gara era lui. La farina negli occhi, tuttavia, ha procurato del bruciore a Davide che ha così dovuto mettere del collirio.

Il gieffino, furioso per il gesto di Soleil, si è così sfogato sia con Alex Belli che con Manila Nazzaro. “Alex lei la pagherà amaramente, ricordatevi queste mie parole. Deciderò io quando sarà il momento, ma la pagherà, la umilierò e la farò piangere. Mi ha fatto male questa testa di ca**o. Mi ha fatto male agli occhi, dico davvero, mi ha fatto male e non sto scherzando“, ha detto in un primo momento. Cliccate qui per vedere il video.

Davide Silvestri furioso con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2021

Davide Silvestri, poi, in giardino, si è sfogato anche con Manila Nazzaro a cui ha espresso tutte le proprie perplessità sullo scherzo fatto da Soleil Sorge. “Dai riprenditi con il cervello. Anche io scherzo con tutti, ma queste cose non le faccio. Non mi tiro indietro per gli scherzi, ma non in questo modo dai”, ha detto.

In veranda, poi, parlando nuovamente con Alex Belli, ha ribadito la propria insofferenza nei confronti di Soleil. “Ho messo il collirio, ma ho ancora un po’ di bruciore. A me innervosisce sta roba qui. Con gli occhi non si scherza e mi gira il ca**o. La prossima volta mi spacchi una bottiglia in testa per far ridere?“, aggiunge ancora. Davide, dunque, si vendicherà davvero? Nel frattempo, cliccate qui per vedere lo sfogo di Davide.

