Davide Silvestri incastra Manila e Jessica “Voto a Soleil? Parac*lata”/ “Tutto falso”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’improvvisa uscita di Soleil Sorge ha sconvolto un po’ tutti. I concorrenti rimasti si sono detti molto sorpresi del fatto che la Sorge abbia perso al televoto contro Davide e abbia dovuto abbandonare la Casa prima della finale. Nel mirino delle polemiche è finita Manila Nazzaro, la cui votazione a favore di Soleil è parsa molto sospetta, soprattutto in virtù di quanto accaduto negli ultimi mesi tra loro. Stessa cosa per Jessica Selassiè che, alla sua migliore amica Sophie, ha preferito proprio Soleil da mandare in finale. Tutto studiato?

LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW 2022, C'E' SOLEIL? /Barbara D'Urso: "Anche Onestini...."

Per molti sì, in primis per Davide Silvestri che, a fine puntata, ha discusso della questione con Barù, dicendosi convinto che quella delle due donne sia stata una mossa per mandare sicuramente fuori uno tra lui e Soleil. “Secondo me hanno fatto le finte e Soleil lo sa benissimo, non è mica nata ieri. – ha ammesso Davide – Non la votavano mai per la finale e adesso tutte l’hanno votata ‘ho un attimo rapporto con lei si merita di arrivare‘. Ma chi ci crede dai.” ha tuonato.

Davide Silvestri contro le donne della casa "Sono finte"/ "Io ho votato con il cuore"

Davide Silvestri critica Manila e Jessica: “Le nomination nei confronti di Soleil erano false”

Davide Silvestri ne è convinto: “Le nomination nei confronti di Soleil erano false. Le ho viste in negativo. Non le ho viste come positive.” Per l’attore, ieri proclamato terzo finalista, l’uscita di Soleil era invece il vero obiettivo delle donne che l’hanno votata, tranne Sophie, in virtù dei loro precedenti nella Casa. “Secondo me in ogni caso è stata una parac*lata”, ha ammesso ancora a Barù. Dall’altra parte, Manila si è invece detta davvero stupita dell’uscita di Soleil e ha sottolineato il suo gesto fatto in positivo: “Sono ancora scioccata per l’esito del televoto – ha spiegato -. Non riesco a immaginare di vivere questa casa senza di lei. Ero convinta che Sole ce la facesse.”, ha ammesso. Infine ha spiegato: “Ho votato lei per il televoto perché ero sicura vincesse. Lei è stata così importante per me nei primi mesi e le ho voluto fare un favore. Chi si aspettava che perdesse?”.

LEGGI ANCHE:

Manila Nazzaro svela i nomi dei finalisti del GF Vip/ "Oltre a Lulù, Delia e Davide…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA