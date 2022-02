Davide Silvestri/ Preoccupato per Barù: “Con Jessica? Gli si ritorcerà contro”

Davide Silvestri: il caso del burro di arachidi

Nelle ultime ore dentro la casa del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri ha avuto da ridere su Alessandro Basciano, colpevole di aver nascosto il burro d’arachidi, per evitare che venisse mangiato dagli altri vip. L’attore non ha gradito il gesto di Alessandro: “Io glielo dico: Ale questa cosa non mi è piaciuto come gesto nei confronti della casa. Umanamente è una cosa triste. A me è il gesto…poi ognuno fa come vuole”, ha detto Silvestri sfogandosi con Gianluca. La questione del burro d’arachidi ha tenuto banco per diverse ore dentro la casa del Grande Fratello Vip, con gli inquilini che si sono palleggiati la responsabilità.

La verità è stata svelata sui social: “Risolto il dilemma del burro d’arachidi. Nascosto da Nathaly, rubato e rinascosto da Basciano che lo condivide con i suoi amici. Lulù li ha sgamati la notte scorsa e ora lo ha detto a Manila e Jessica”, ha scritto un utente su Twitter.

Davide Silvestri preoccupato per Barù

Davide Silvestri ha parlato con Soleil Sorge di quello che sta succedendo dentro la casa del Grande Fratello Vip tra Jessica Selassié e Barù. L’attore ha molto legato con il nipote di Costantino della Gherardesca e teme che la situazione possa ritorcersi contro di lui. “Gli ho detto: Non è vero che non ti piacciono le dinamiche… perché se non ti ci vuoi trovare fai come me”, ha detto Davide. Secondo Soleil il nobile toscano è libero di scherzare, ma deve comunque stare attento: “Se non ha interesse rischia di passare per quello che l’ha illusa”. Davide è d’accordo e teme che tutta la situazione possa rovinare il percorso di Barù dentro la casa del Gf Vip: “So che gli si ritorcerà contro. Ed è un peccato. Alla fine sarà quello che l’ha illusa, è già scritto… ormai ha preso quella direzione”.

