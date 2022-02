Davide Silvestri vs Soleil Sorge “Venuta fuori per quel che è”/ “Se vuole giocare…”

Gf vip, Davide Silvestri e Soleil Sorge ai ferri corti

Desta clamore mediatico, tra i vari fandom del Gf vip 6 in corso, sui social, una confidenza a cui Davide Silvestri si è lasciato andare ai danni di Soleil Sorge, con la quale lui sembrava fino a qualche giorno fa aver instaurato una forte intesa amicale nella Casa. Lo sfogo dell’attore viene condiviso con Miriana Trevisan e non risparmia parole al veleno sull’italo-americana: “Siamo alla fine, mi ha facilitato la situazione. Mi ha fatto capire tanto, per me questo è un gioco al tradimento. Non mi piace quando si screditano gli altri gratuitamente, quindi ben venga”. Poi, la confidenza avvelenata -di quello che si preannuncia essere ormai l’ex amico di Soleil- si fa dai toni sempre più aspri, sul conto dell’ex Uomini e donne: “Vuole giocare? E allora giochiamo! Lei deve essere sempre protetta e sempre al centro dell’attenzione e deve sempre avere ragione. Si è dimostrata per quello che è. A me va bene così, mi ha tolto dei dubbi. Io mi espongo come e quando dico io. Non mi devono dire cosa fare”.