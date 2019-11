Davide Tagliapietra, compagno Mietta/ La nascita di Francesco Ian e la musica

Davide Tagliapietra, chi è l’ex di Mietta?

Era il 2010 quando Mietta metteva al mondo suo figlio Francesco Ian. Il bambino è figlio di Davide Tagliapietra, chitarrista figlio di Aldo, cantante de Le Orme. La loro non è stata una storia protagonista del gossip, anzi, sia Mietta che Davide hanno sempre preferito tenersi lontani dai riflettori. Oggi pare che la loro storia sia finita e che abbiano intrapreso nuove strade. Davide è totalmente immerso nella sua carriera di chitarrista. Negli ultimi dieci anni ha infatti lavorato con alcuni dei maggiori artisti italiani. Basti pensare a nomi come Elisa, Eros Ramazzotti, Adriano Celentano, Finley, Max Pezzali, Syria, Loredana Errore, Mietta, Giusy Ferreri, Tiziano Ferro e Gianna Nannini. Della sua vita privata non si conosce molto, se non ciò che è legato alla sua storia d’amore con Mietta, ma molto si sa invece della sua carriera. In un’intervista rilasciata a ZioMusic.it, Davide ha parlato del suo lavoro di musicista, svelando che “Quando scelgo le persone con cui lavorare preferisco persone serene, magari amici, oltre a guardare al lato artistico. E’ molto importante il fatto di stare bene assieme, perchè si crea come una famiglia.”

Davide Tagliapietra e la passione per la musica

Davide Tagliapietra preferisce non parlare della sua vita privata nell’intervista, in cui invece racconta della passione per la musica nata da giovanissimo. “Da ragazzino ho studiato parecchio però ho sempre cercato di mantenere un po’ di studio costante. – ha raccontato l’ex compagno di Mietta, per poi aggiungere – Ad un certo punto era diventata però una rincorsa verso il raggiungimento di un livello tecnico sempre più alto che non finiva mai, quindi ho imparato ad accettare i miei pregi e i miei limiti e cerco di suonare al meglio quello che so fare. Studio quindi ma senza pormi troppi obiettivi.” Oltre che come chitarrista, Davide lavora anche nel campo della produzione “In questo momento sono molto focalizzato sul discorso della produzione, per cui ho costruito uno studio mio a Milano, il Bunker” racconta.

