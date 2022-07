Davide Tresse, marito Georgette Polizzi/ “Un amore talmente tanto forte, viscerale”

Davide Tresse e Georgette Polizzi: l’amore messo a dura prova a Temptation Island

Davide Tresse è il marito di Georgette Polizzi. Un grande amore quello tra i due che si sono fatti conoscere dal grande pubblico per aver partecipato a Temptation Island. Un’esperienza fortemente voluta da lei che, a distanza di anni, ha raccontato: “piangevo sempre ininterrottamente ed indipendentemente dal percorso. Io sono molto stronzetta e lì, a ‘Temptation Island’, lo sono stata per spronarlo. Volevo fargli cadere quella sicurezza che lui aveva nei miei confronti e quindi ho cercato di spronarlo. Di toccarlo nel vivo e lui mi ha “stoccato”, perché è molto vendicativo e mi ha praticamente uccisa! È stato un percorso terribile. Però ad oggi, devo dire grazie a Maria De Filippi perché mi ha permesso di fare questo percorso e mi ha dato la possibilità di rendermi conto che è l’uomo della mia vita”.

Sclerosi multipla, malattia di Georgette Polizzi/ "Colpisce sistema nervoso centrale"

L’esperienza di Temptation Island ha permesso ad entrambi di capire che sono fatti l’uno per l’altra, ma in particolare alla influencer di capire che lui è l’uomo della sua vita. A chi le ha chiesto se volesse rivivere quei giorni ha replicato: “ad oggi non so se ce la farei. ‘Temptation Island’ è un viaggio interiore. La sofferenza. Poi la mancanza. E poi vedi i video. È tutto mentale e se non è amore non sopravvive a ‘Temptation Island’. Per me è servito per capire che era lui”.

Georgette Polizzi, madre violenta e padre assente/ "Malata e con passato difficile"

Davide Tresse e Georgette Polizzi genitori: è nata la prima figlia

La vita di Davide Tresse e Georgette Polizzi è cambiata dopo l’esperienza di Temptation Island. L’incontro con Davide ha cambiato la vita della influencer: “quando poi Davide è entrato nella mia vita, l’ha stravolta! Lui è quella cosa perfetta in una vita completamente imperfetta. Quindi non so dirtelo se sia stato il caso o il destino. Però è la cosa più bella che ho. Non ci sono soldi, né fama… non c’è niente! Per me è Davide ed è tutto”. Un grande amore che ha avuto la meglio sulla malattia e che ha visto i due dapprima sposarsi e poi diventare genitori. Il matrimonio è stato uno dei giorni più belli della vita di Georgette che, nonostante la malattia di cui soffre, ha deciso di intraprendere un percorso di cure per diventare mamma.

Georgette Polizzi/ "Il giorno del matrimonio è stato un giorno bellissimo"

“Ho intrapreso questo percorso ormai due anni fa, perché sono stata costretta a interrompere un farmaco che combatteva la bastarda e mi faceva sentire bene, per sostituirlo con uno compatibile con un’eventuale gravidanza ma che mi devasta fisicamente” – aveva raccontato in un’intervista – “in questo percorso ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare: ho letto di tutto su internet e mi sono iscritta anche a dei forum, esami su esami, sono passata dall’avere il cassetto pieno di medicinali generici all’averlo pieno di siringhe”. A starle sempre accanto il marito Davide, che oggi è un papà felice!











© RIPRODUZIONE RISERVATA