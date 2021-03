Dayane Mello, aereo LGBT al Grande Fratello Vip/ Lei spiazza i fan: “Che significa?”

“L’amore è per i coraggiosi. Fieri di te, LGBT fan”. È questa la frase che alcuni fan di Dayane Mello le hanno dedicato, facendole arrivare un aereo sopra la Casa del Grande Fratello Vip. Uno striscione che la Mello ha accolto con grande gioia ed entusiasmo anche se, dopo una lettura più attenta, si è posta una domanda che ha scatenato l’ironia del web: “Che cosa significa LGBT?”. Dayane lo ha dunque chiesto prima a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, poi, avendo ancora dubbi a riguardo, ha posto la domanda anche ad Andrea Zelletta. In pochi istanti la questione è diventata virale sui socia, e in particolare su Twitter, dove tanti si sono dunque scatenati in commenti ironici sulla domanda della Mello, soprattutto viste le situazioni sentimentali di cui lei stessa ha raccontato nel corso della sua permanenza nella Casa.

Dayane Mello e i dubbi di Tommaso Zorzi

Ricordiamo che la sigla LGBT si indica generalmente la comunità unita nella lotta per i diritti delle persone lesbiche (L), gay (G), bisessuali (B) e transgender (T). Un argomento più volte discusso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, che ha anche creato scontri tra Tommaso Zorzi e la stessa Dayane Mello. Il primo, infatti, non ha creduto alle dichiarazioni della brasiliana sull’innamoramento nei confronti di Rosalinda Cannavò. “Non ci credo”, ha replicato Tommaso. “Le avance con Rosalinda ci sono state. Puoi dire che ci hai provato con Rosalinda e non sei stata ricambiata, non che ti eri fermata tu. Perché il ti amo c’è stato”.



