Dayane Mello attacca Iconize “Ha finto di essere stato aggredito”/ Lui: “Querelerò..”

Dayane Mello si lascia andare ad una dichiarazione contro Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero. La modella brasiliana, durante una conversazione con Tommaso Zorzi, ex di Iconize e Francesco Oppini, ha fatto una confessione sull’influencer e sull’aggressione omofoba che aveva denunciato sui social lo scorso maggio. All’epoca, attraverso un video pubblicato su Instagram, Iconize aveva mostrato ai followers il volto tumefatto spiegando di essere stato aggredito mentre passeggiava con il cane. “Ieri sera sono uscito col mio cane a fare una passeggiata e tre ragazzi mi hanno fermato per chiedermi una sigaretta. Io la sigaretta non ce l’avevo e quindi ho detto di no. Uno di loro tre mi ha urlato «fr**io», io ho risposto perché non ho timore, sono felicissimo di essere chi sono e uno si è girato e mi ha tirato un pugno”, aveva raccontato Iconize sui social per poi spiegare l’accaduto anche a Pomeriggio 5. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, però, Dayane Mello ha rivelato di sapere un’altra verità su quell’aggressione.

DAYANE MELLO: “ICONIZE HA FINTO L’AGGRESSIONE OMOFOBA”

Dayane Mello ha raccontato a Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di sapere un’altra verità sull’aggressione omofoba denunciata da Iconize. “Lui ha detto a Soleil che ha fatto finta di tirarsi un pugno in faccia?”, sono state le parole della modella brasiliana che ha spiazzato Tommaso Zorzi. Dopo aver ascoltato le parole della Mello, Iconize, contattato dal portale Gay.it, ha prima dichiarato di non voler replicare per “non mettersi allo stesso livello” e poi ha annunciato azioni legali: “Non voglio replicare, farò direttamente una querela. Mi fa schifo tutto ciò, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere”. La questione sarà affrontata nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda questa sera su canale 5?



© RIPRODUZIONE RISERVATA