Dayane Mello, Boro Boro è il nuovo fidanzato?/ La risposta dell’ex Gf vip 5

Gf vip, Dayane Mello volta pagina in amore con Boro Boro?

Può dirsi per molti telespettatori la vincitrice mancata del Grande fratello vip 5 e in queste ore, Dayane Mello, torna a catalizzare l’attenzione mediatica per un’aspra replica che lei destina al giornalismo web per aver ripreso il gossip di un sospetto flirt top secret con Boro Boro. Il pettegolezzo sulla presunta storia d’amore tenuta in segreto, tra la modella e il rapper, nasce da un gioco di post di cui si sono resi protagonisti online i diretti interessati. In più occasioni Dayane ha ripreso Boro Boro e lui ha condiviso diversi scatti della modella, via social. Il che a quanto pare ha dato vita ad un chiacchiericcio mediatico sui due presunti conoscenti intimi, fino al messaggio web delle ultime ore, in cui Dayane Mello tiene a smentire categoricamente di avere una storia con Boro Boro.

E una domanda sorge ora spontanea: che il sospetto flirt possa essersi rivelato un fuoco di paglia per la modella, tale da portarla a smentire le voci continue su una frequentazione in corso tra lei e il rapper?

Il messaggio di smentita di Dayane Mello

«Come si suol dire, eri fidanzata a tua insaputa! – si legge tra le righe del messaggio di aspra replica che Dayane Mello destina ai beninformati del gossip, che la danno per conoscente intima di Boro Boro, supponendo quindi un legame d’amore tra i due personaggi popolari”. E il messaggio della modella, che vuole essere una chiara smentita del chiacchiericcio mediatico in circolo sul suo conto, poi, prosegue: “Quanta pazienza devi avere non riesci nemmeno ad immaginarlo, con queste continue false notizie che vengono diffuse sul tuo nome!”.

Insomma, Dayane non è mai apparsa così adirata rispetto al gossip in circolo sul suo conto e sembra ora smentire categoricamente un coinvolgimento sentimentale con il rapper. Nel frattempo si attende una replica da parte di Boro Boro, che al momento tuttavia sembra trincerarsi in un silenzio mediatico.

