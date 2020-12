Dayane Mello/ Chiude con Adua e Giulia Salemi e cambia squadra!

Dayane Mello chiede scusa ad Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020

Una Dayane Mello furiosa, poi in lacrime e poi pronta a chiedere di cambiare squadra prendendo il posto di Samantha de Grenet e lasciandosi così alle spalle Adua del Vesco. Questo è successo in soli due giorni al Grande Fratello Vip 2020 con la modella brasiliana che ha dovuto affrontare tutti i problemi venuti a galla nella diretta di lunedì sera quando tra le rivelazioni su Natalia Paragoni e le parole riservate a Giulia Salemi e Adua del Vesco, è successo di tutto. Andrea Zelletta ha visto la sua compagna sola e disperata, pronta a piangere pentita per quello che ha insinuato su Natalia (ovvero che ci fosse stato un tradimento con un giovane facoltoso che l’avrebbe poi riempita di regali), e così l’ha raggiunta per chiarire. Il tronista l’ha invitata a riprendersi perché lui ci metterà una pietra sopra e affronterà il discorso con Natalia una volta uscito dalla casa ma facendo notare anche che il loro rapporto adesso sarà un po’ diverso rispetto a prima. Stessa storia anche con Giulia Salemi.

Dayane Mello ha chiuso con Giulia Salemi e Adua del Vesco

Dayane Mello è rea di aver etichettato la sua liason con Pierpaolo Pretelli come qualcosa di già visto e rivisto offendendo quindi l’influencer che la credeva un’amica e, quindi, a conoscenza del suo stato d’animo riguardo a questo bis. Lo scontro con Giulia Salemi si è fatto davvero rovente visto che la brasiliana l’ha accusata di essere una bambina, di averla apprezzata i primi giorni per la sua solarità ma di essere stanca del suo sorriso finto. Alla fine l’ha invitata a fare meno la vittima visto che ha già vinto tutto in questo Grande Fratello Vip 2020 ovvero la sua storiella d’amore e anche la sua amica, riferendosi ad Adua del Vesco. Proprio con quest’ultima ormai sembra essere calato il sipario. Le due continuano a litigare e addirittura Dayane ha chiesto di cambiare squadra per non condividere con lei altre cose. La siciliana si è detta molto ferita dalle parole della brasiliana e anche se ammette che sarebbero bastate delle scuse per dimenticare, alla fine si sfoga con Samantha parlando di parole che l’hanno lasciata basita e di cui non vuole più interessarsi convinta di doversi concentrare su di lei adesso. Così però non è stato visto che l’attrice ha raggiunto l’amica nella stanza blu per sottolineare come lei veda solo il suo punto di vista e non si interessi a quello degli altri. Dal canto suo Dayane non ci sta e non ama di passare come quella che l’ha usata e manovrata per i suoi fini in questo gioco. Come finiranno le cose tra loro adesso?



