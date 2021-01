Dayane Mello consiglia liposuzione ad Adua del Vesco/ Scoppia le polemica: “Bodyshaming su ex anoressica”

Dayane Mello dimentica per un attimo che sta parlando con un’ex anoressica e anche Giacomo Urtis si accoda a lei prendendo di mira la povera Adua del Vesco al Grande Fratello Vip 2020 e facendo insorgere il popolo dei social. La polemica corre su twitter e non solo visto che Dayane Mello sa bene quello che l’amica/sorella ha passato negli anni scorsi e il racconto della sua anoressia e del suo rapporto con il cibo è stato sviscerato nella prima parte del Grande Fratello VIp 2020 e quindi era un po’ impossibile che nemmeno Urtis lo sapesse ma questo non ha impedito ai due di fare bodyshaming, almeno secondo il popolo dei social, ai danni di una ragazza che ha già difficoltà a guardarsi allo specchio e che spesso si nasconde perché non è così sicura di sé come Dayane Mello. Proprio la brasiliana le consiglia di fare la liposuzione indicando addirittura le zone dove avrebbe grasso in eccesso invitandola ad essere come lei.

Dayane Mello consiglia liposuzione ad Adua del Vesco e scoppia la polemica per la sua ex anoressia

Dall’altra parte, invece, Giacomo Urtis addirittura vorrebbe togliere il grasso che ha nelle occhiaie e lei stessa ammette di averle sempre avute anche quando era molto magra. Ciliegina sulla torta, in senso negativo, è ancora Dayane Mello che gira il dito nella piaga parlando di una foto che hanno visto in un video, uno scatto in cui compariva al fianco del suo fidanzato ma lei risponde subito dicendo che in quel momento era malata e per questo era così magra. Questo è bastato per far un po’ pentire la bella Dayane ma anche per far inveire il pubblico contro la brasiliana che ha sempre poco tatto nel rapporto con gli altri.



