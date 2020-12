Dayane Mello/ Ha un amore segreto con una donna fuori la casa del Grande Fratello Vip 2020?

Dayane Mello continua a far discutere dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip 2020. La modella brasiliana dopo aver fatto pace con l’amica del cuore Adua Del Vesco – Rosalinda Cannavò, nella casa del GF VIP 5 si è lasciata andare ad un lungo bacio con Andrea Zenga cogliendo l’occasione del gioco del vischio. “Vieni che perdiamo la prova” – dice la modella facendo cadere così il figlio di Walter Zenga nel suo tranello anche se il primo bacio tra i due non convince affatto Giulia Salemi. Così la Mello cosa fa? Ci riprova ancora con Andrea Zenga accontentando così il Grande Fratello che, con la prova proposta del bacio sotto il vischio, sembra aver davvero coinvolto i vipponi nella casa. Intanto la modella in queste ore ha commentato lo strano regalo ricevuto da Andrea Zelletta dalla fidanzata Natalia Paragoni così: “io so il motivo del biglietto ma non posso dirlo”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto dalla fidanzata Natalia un campioncino di profumo e un elastico per capelli: un regalo che l’ha stranito facendolo cadere in crisi.

Dayane Mello ha già una fidanzata fuori dalla casa del GF VIP 5?

Dayane Mello dal canto suo non è rimasta affatto stranita dal gesto tanto da commentare: “so il motivo delle parole di quel biglietto, ma non posso dirlo almeno finché in Casa rimane Sonia che è molto amica di Natalia Paragoni”. Ma intanto fuori dalla casa c’è chi parla di un possibile flirt di Dayane Mello. A rilanciarlo è il giornalista Alberto Dandolo che scrive: “Adua ancora non sa che nel mondo reale la sua Dayane ha una relazione altrettanto speciale con un’altra donna. La fortunata? Una statuaria modella di nome Maria, assistita dalla stessa agenzia di management di Dayane (la Benegas Management, ndr). Chi la spunterà tra le due?”. Una cosa è certa la Del Vesco sembrerebbe davvero cotta dell’amica Dayane al punto da confessare: “per me l’amicizia è come l’amore. In un certo senso mi sono innamorata, non c’è distinzione tra amore e amicizia e magari posso avere anche delle reazioni eccessive”.



