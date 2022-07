Dayane Mello contro Giulia De Lellis “Pessimo esempio”/ “Vive nel trucco e Photoshop”

Giulia De Lellis: i problemi con l’acne e l’auto-accetazione

Giulia De Lellis ha condiviso con i suoi fan una serie di scatti che testimoniano i progressi che ha fatto la sua pelle dopo i lunghi trattamenti contro l’acne: “Vi diranno che passerà. Vi diranno che siete bell* anche così, che bisogna accettarsi, accarezzarsi… Vedersi meravigliosi ecc ecc… e si è vero pure questo ma… Quando uno ci sta dentro prova e sente tutt’altro. Bhe sappiate che quel tutt’altro è NORMALE, e passerà. Ma per farlo passare bisogna attraversarlo! Quindi accettatevi si, ma se in qualsiasi momento della vostra vita non ci riuscite: è NORMALE”, ha scritto l’influencer. Poi nelle sue storie ha voluto commentare ulteriormente il suo post, lanciando un messaggio di accettazione per tutti i suoi numerosissimi follower: “Appoggio pienamente e completamente il discorso sull’accettazione per noi stessi, per il prossimo, per i nostri difetti. Però mi sembra che questi discorsi si stiano un pochino portando all’estremo. A tal punto da non rendere più normale una cosa che in realtà è normalissima. Cioè una si sveglia la mattina e si vuole truccare più del solito perché quel giorno ha una pelle del cavolo, ben venga. Non vuol dire che sia complessato”.

Dayane Mello, Boro Boro è il nuovo fidanzato?/ La risposta dell'ex Gf vip 5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Dayane Mello critica l’influencer

Il portale WHOOPSEE ha riportato in un post il discorso di Giulia De Lellis sull’auto-accettazione. Tra i commenti è apparso anche il nome di Dayane Mello. La modella brasiliana, però, ha criticato duramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità ma poi vive nel trucco e Photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio”. Sui social c’è chi ha preso le difese della De Lellis: “Dayane ha commentato le storie di GDL, a parer mio senza un gran nesso logico perché Giulia voleva far passare proprio un altro messaggio. Pare però che tra le due non scorra buon sangue da tempo visto che Carlo Beretta era l’ex di Dayane”. Ricordiamo che nel 2017 la modella brasiliana ha avuto una relazione Carlo Beretta, quando lui aveva appena 20 anni. Dayane aveva parlato della loro relazione durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 5.

Giulia De Lellis incinta di Carlo Beretta?/ Lei rompe il silenzio e svela la verità

non dayane che parla di strumentalizzazione dayane mello, vi rendete conto pic.twitter.com/uNxZMzlHMG — lucia⁷ (@gionguchi) July 28, 2022

LEGGI ANCHE:

Giulia De Lellis/ Crisi smentita con Carlo Beretta: coccole e baci infuocati in vacanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA