Dayane Mello costretta a denunciare/ Guenda Goria la supporta: “Vigliacchi!”

Grande fratello vip, Guenda Goria supporta Dayane Mello: ecco cosa succede

Per molti, tra i telespettatori fedeli di Canale 5, Dayane Mello può dirsi la vincitrice morale del Grande fratello vip 5, e ora la modella brasiliana torna al centro dell’attenzione mediatica per un video diventato virale in rete, che la immortala mentre si trova fuori dalla Caserma di Polizia per dare annuncio della denuncia che ha de deciso di sporgere. L’urgenza di sporgere denuncia per Dayane nasce da una serie di violazioni della privacy sua e della figlia unitamente agli attacchi gratuiti che riceve ormai all’ordine del giorno in rete, in primis da parte degli haters. Rispetto all’annuncio social rilasciato dalla modella, si pronuncia ora l’altra ex Grande fratello vip 5 , Guenda Goria.

La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta si è così espressa sul conto di Dayane Mello e il caso che ora vede coinvolta, destinando un messaggio a chi ha osato turbare l’ex gieffina tanto da spingerla a ricorrere alla denuncia: “Mi chiedete che rapporto ho con lei, molto bello, e tra l’altro voglio esprimere la mia solidarietà nei confronti delle denunce che sta facendo contro degli haters. Penso che debbano prendersi realmente la responsabilità delle parole che usano, perché le parole hanno un peso e feriscono”. A conclusione dell’intervento, infine, Guenda Goria ha rilasciato: “Oltre a essere delle grandissime e brutte persone siete anche dei vigliacchi, non si fa, soprattutto da dietro uno schermo, abbiate il coraggio di dire le cose in faccia”.

Dayane Mello sporge denuncia: il motivo

Nell’annuncio della sua denuncia sporta dai Carabinieri, Dayane Mello ha dal suo canto rilasciato testuali dichiarazioni: “Ragazzi voglio ringraziare tutti i miei fan che mi hanno fatto da scudo mettendo a tacere tante situazioni della mia vita. Siete fantastici e ovviamente devo anche denunciare tante persone. Purtroppo oggi sono qua per denunciare delle persone che continuano a reiterare le cattiverie su di me su tanti, tanti, tanti argomenti. Quindi sto prendendo dei provvedimenti”. E ancora: “Siete sempre perfetti e protettivi nei miei confronti. Vi amo tanto e sarò sempre qui per voi. Prendo anche provvedimenti per coloro che continuano a distruggermi oppure sentirsi nel diritto di scegliere qualsiasi cosa che riguarda la mia vita. Devo prendere dei provvedimenti contro le persone che invadono la mia sfera personale…”. Chissà, quindi, se l’intervento della brasiliana e il pronto supporto di Guenda così come quello dei fan che riceve ora la modella riusciranno a mettere un freno alle ingiustizie social che si perpetrano ai danni della brasiliana.

