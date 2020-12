Dayane Mello, dichiarazione d’amore per Adua/ Tornano i rosmello al GF Vip

Sembrava essere ormai al capolinea l’amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco ma poche ore fa, prima dell’inizio della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020 che festeggerà il Capodanno, la showgirl brasiliana ha deciso di fare un passo indietro verso l’amica. A lei ha voluto ribadire i suoi sentimenti: “Sono venuta qui solo per dirti che ti voglio bene. Non voglio più discutere di questa cosa, tu attualmente non hai compreso perché io ho reagito in quel modo.” ha esordito. Poi ha tenuto a precisare che: “Ho visto delle cose che onestamente non mi aspettavo, ne prendo atto e sono rimasta molto male. Quindi quella è stata la reazione di una persona ferita che ci tiene molto a te. Devi capire che magari è la conseguenza delle cose che ho visto.”

Dayane Mello “ferita” da Adua Del Vesco: il chiarimento

Nonostante i dissapori, Dayane Mello è convinta dell’affetto che la lega ad Adua Del Vesco, alla quale ha augurato: “Voglio che tu sia felice, capisco tutto e sappi che qui c’è una persona che ti vuole bene, al di là di tutto.” Una dichiarazione, questa, che arriva però dopo una lettera che Adua ha deciso di scrivere per Dayane, in modo da renderle chiaro tutto ciò che l’ha ferita. La Mello, d’altro canto, ha ammesso i motivi per i quali è stata male: “Tu sai perché sono ferita? La cosa più brutta è stata che Francesco diceva che uso le persone e tu dietro a buttare la melma insieme a Francesco dicendo che io ti ho trattata come un giocattolo e ti ho buttata così. […] L’unica cosa che mi ha ferito non sono parole ma sono fatti”.



