Grande Fratello Vip 2020/ Diretta, ospiti e squadre: Capodanno di giochi e polemiche per Fausto Leali…

Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni, ospiti e squadre puntata speciale di Capodanno, 31 dicembre 2020

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda questa sera per una speciale puntata di Capodanno che terrà compagnia al pubblico e a tutti quegli italiani costretti a casa da soli per via di restrizioni e coprifuoco dovuti al Coronavirus. Come sempre a tenere le redini della diretta sarà Alfonso Signorini che, affiancato da Pupo e Antonella Elia, lancerà una serie di artisti pronti a cantare, ballare e scherzare con i vip nella casa e non solo.

Grandi protagonisti saranno anche gli eliminati delle scorse settimane tant’è che si parla addirittura del ritorno sul palco di Fausto Leali dopo la squalifica per le parole poco politicamente corrette usate in casa con Enock e su Mussolini. Il suo ritorno divide i fan del Grande Fratello Vip. Al suo fianco ci saranno anche Cristiano Malgioglio e Pupo, pronti a regalare al pubblico un medley dei loro successi e, a quanto pare, un inedito duetto sulle note di Gelato al Cioccolato. Secondo TvBlog, infine, tra gli altri, dovrebbero essere presenti Stash e i The Kolors ma anche Valeria Marini e Rita Rusic in quanto ex. Altri concorrenti delle passate edizioni faranno capolino in casa?

La squadra rossa e la squadra oro del Grande Fratello Vip 2020

Ma la serata di Capodanno in compagnia del Grande Fratello Vip 2020 non sarà solo costellata di ospiti esterni alla casa ma anche di una serie di momenti che riguarderanno i nostri vipponi e, in particolare, la produzione ha in serbo per loro qualcosa di veramente speciale ovvero una serata all’insegna del divertimento, di sorprese con sfide e momenti di show per i quali i vipponi saranno divisi in due squadre, quella oro e quella rossa e squadra oro.

Con un comunicato arrivato nella casa, il Grande Fratello ha fatto sapere ai ragazzi che nella squadra rossa, capitanata da Maria Teresa faranno parte: Pierpaolo, Rosalinda, Mario, Dayane, Giacomo, Giulia. In quella oro, capitanata da Stefania, invece si raccoglieranno Andrea, Carlotta, Zenga, Samantha, Cecilia, Tommaso. Chi porterà a casa la vittoria potrebbe ottenere anche un premio speciale, ma quale?

Rimangono le nomination per l’immunità nello speciale di fine anno

Le prime anticipazioni della puntata speciale di Capodanno rivelano che il Grande Fratello Vip 2020 andrà in onda subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, e andrà in scena con uno speciale che sarà incentrato sull’intrattenimento e la musica ma che lascerà sullo sfondo alcuni tratti tipicamente da reality show a cominciare dalle nomination che saranno fatte dai ragazzi ma solo in senso positivo ovvero per assegnare l’immunità ad uno del gruppo magari proprio con una serie di salvataggi o con la sfida a squadre che vi abbiamo già annunciato sopra.

