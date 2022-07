Dayane Mello e Boro Boro stanno insieme?/ Il gesto del rapper fa impazzire i fan: “Ha confermato”

Dayane Mello e Boro Boro stanno insieme? Nuovi indizi social

Dayane Mello e Boro Boro stanno insieme? Da giorni ormai si vocifera che la modella ed ex gieffina e il trapper stiano insieme. Tutto è partito quando sui social sono apparsi alcuni scatti che hanno scatenato il gossip. In una prima storia postata su Instagram, Dayane ha mostrato un ragazzo di spalle con una serie di tatuaggi che il web ha individuato in poco tempo, risalendo a Boro Boro. Poco dopo è stato lui a postare su Instagram la foto di una ragazza di spalle che sembrava essere proprio la Mello.

Nonostante il popolo del web abbia individuato in poco tempo l’identità delle persone nei rispettivi scatti, Dayane e Boro Boro non hanno commentato il gossip, né smentendo, né tantomeno confermando i sospetti dei follower. Questo almeno fino ad oggi.

Dayane Mello e Boro Boro, conferma o provocazione?

“Boro Boro sembra aver confermato la segnalazione di qualche giorno fa”, ha annunciato oggi Very Inutil People. Il rapper avrebbe infatti postato su Instagram una story in cui mostra due scatti recenti di un servizio fotografico della bella Dayane Mello. Un gesto che sembrerebbe elogiare la bellezza della Mello e che, in questo caso, confermerebbe l’inizio di una storia d’amore tra i due. D’altra parte potrebbe anche essere una provocazione dell’artista di fronte al gossip che circola in modo insistente ormai da giorni. Sarà da vedere se nelle prossime ore anche Dayane si sbilancerà, magari confermando a sua volta la relazione col celebre rapper.

