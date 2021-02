Dayane Mello e Giulia Salemi bacio choc al Grande Fratello Vip/ Video, Rosalinda Cannavò gelosa?

L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembra essere arrivata al capolinea. La modella brasiliana, infatti, si è espressa in modo molto critico sul repentino avvicinamento dell’attrice e Andrea Zenga. Ma Dayane ha trovato una nuova confidente in Giulia Salemi, con cui all’inizio della loro avventura non sono mancate frecciatine e discussioni. Negli ultimi due giorni le due hanno condiviso insieme momenti goliardici e non solo. Dayane Mello e Giulia Salemi si sono anche scambiate un bacio, complice il Grande Fratello che ha sottoposto alcune coppie a una particolare prova. Il gioco, che prevedeva di mangiare un pacco di Mikado nel minor tempo possibile, ha visto sfidarsi tre coppie: Pierpaolo e Giulia, Samantha e Dayane, Andrea e Rosalinda. Ma durante le prove, prima di entrare in confessionale per la sfida, Dayane e Giulia si sono scambiate un bacio.

Dayane Mello e Giulia Salemi: bacio al Grande Fratello Vip

Dayane Mello subito dopo ha precisato di aver messo la lingua e Giulia Salemi ridendo ha commentato: “Mi sono confusa un attimo… pensavo fossi Pier”. Pierpaolo Pretelli, che ha assistito alla scena, ha ironizzato: “Guarda che non è un gelato, non è un ghiacciolo…”. Nessuno commento da parte di Rosalinda Cannavò che era presente al momento del bacio tra le due inquiline. Immediata la reazione dei fan sui social, che scherzano soprattutto sulla gelosia dell’attrice siciliana. Questa sera, venerdì 19 febbraio, Giulia Salemi potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip: l’influencer italo-persiana è infatti in nomination con Stefania Orlando. Per lei arriva il sostegno di Juliano, il fratello di Dayane, che sui social invita i fan a salvare Giulia.





