Dayane Mello e Tommaso Zorzi, guerra sui social/ I fan: “Televoto truccato al GF VIP”

L’ultima mossa di Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip 5 ha scatenato un vero e proprio putiferio. La nomination lanciata a sfavore di Rosalinda Cannavò, la conseguente lite con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno spaccato in due il web, parte del quale ora twitta con l’hashtag “Fuori Dayane”. Accusata di aver mentito sui sentimenti per Rosalinda e di aver messo in atto una strategia per vincere, la Mello è bersagliata su Twitter dove adesso è finito al primo posto nelle tendenze l’hashtag “Televoto truccato Grande Fratello Vip”. Il riferimento e al supporto che la Mello riceverebbe dal Brasile e che le avrebbe assicurato nelle scorse settimane anche l’accesso alla finale prima di tutti gli altri concorrenti.

Dayane Mello e i voti dal Brasile: su Twitter spopola l’hashtag “televoto truccato” e parte l’appello a Mediaset

I fan di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando in primis si sono dunque mobilitati affinché venga ascoltato il loro appello: fermare i voti dal Brasile, rendendo equo il televoto del Grande Fratello Vip. Si parla di una vera e propria ‘guerra di voti’ tra il Brasile e l’Italia, e l’appello dei telespettatori a Mediaset è quello di intervenire in modo che la finale non venga falsata. “Il Brasile vuole trasmettere in diretta la finale del @GrandeFratello nel canale principale = tutto il Brasile voterà dayane sicuro.” fa sapere un utente, tuttavia c’è chi fa notare che “La gente non ce la fa a capire che i voti dall’ESTERO non sono illegali se fatti dall’app o dal sito. Altrimenti neanche Gaia Zorzi potrebbe votare per suo fratello, visto che abita in Belgio”. Come si muoverà il Grande Fratello di fronte a questa situazione?



