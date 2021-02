Tommaso Zorzi: “Dayane Mello sei malata”/ “Fai stare male Rosalinda, la butti…”

La scelta di Dayane Mello di mandare al televoto Rosalinda Cannavò ha scatenato una serie di malumori nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Oltre alla dura reazione della stessa Rosalinda, anche Tommaso Zorzi, nelle scorse ore, ha espresso la propria opinione sull’atteggiamento della modella brasiliana. In veranda, davanti a Stefania Orlando e Samantha De Grenet, Tommaso e Dayane hanno avuto un duro confronto nel corso del quale Zorzi ha espresso il proprio parere su quella che è stata l’avventura della modella nella casa dal primo giorno. “Avrei tante cose da dirti (…) Approfittarsi e fare la fia con la storia lgbt, con uno che ste robe l’ha vissute sulla sua pelle… Vivilo sulla tua pelle cos’è una discriminazione di una relazione dello stesso sesso, poi vai a fare la figa in tv a dire che ti innamori delle donne per due/tre televoti in più (…) Sei proprio il minimo della vita“, ha tuonato Zorzi che ha ribadito di non credere ai sentimenti che Dayane ha detto di provare per Rosalinda.

Dayane Mello non ci sta e, a sua volta, ha accusato Tommaso di aver sempre cercato di creare problemi tra lei e Rosalinda. Secondo la Mello, Tommaso sarebbe arrabbiato con lei non per la nomination di Rosalinda, ma per la paura di non avere Stefania Orlando in finale. “Ma quando ti è mai fregato della mia amicizia con Rosalinda. Ti rode perché Stefania potrebbe uscire e in finale ci sarebbe Samantha”, è stata la risposta di Dayane. Tommaso, spazientito, ha replicato ancora: “Vedi? Tu sei malata proprio, hai un pensiero malato. A me importa di Rosalinda che sta male. L’ho messa in guardia da te tre mesi fa. Se mi avesse ascoltato, ci saremmo risparmiati tante diatribe. Tu quando non puoi decidere per la testa di Rosalinda, la butti nell’umido. La fai stare male perché la colpevolizzi per qualcosa che non ha mai fatto”. Dopo lo scontro con Tommaso, Dayane si è lasciata andare ad un pianto di sfogo riuscendo, poi, ad avere anche un chiarimento con Zorzi a cui ha spiegato di aver provato dei veri sentimenti per Rosalinda. Tommaso, dispiaciuto per la reazione di Dayane, le ha così teso la mano: “Mi dispiace se ho espresso la mia opinione in maniera cruda e si ti va lasciamo tutto dietro”.





