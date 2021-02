Dayane Mello era innamorata di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello vip 2020?/ La reazione fa insospettire…

Dayane Mello era innamorata di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello vip 2020?

E’ una Dayane Mello furiosa quella che abbiamo conosciuto in questi giorni al Grande Fratello Vip 2020 e tutto per via di Rosalinda Cannavò che continua ad andare avanti con Andrea Zenga lasciando fuori dalla sua vita proprio la modella Brasiliana, ma perché lei reagisce così sopra le righe? In molti sono convinti che la persona della quale Dayane Mello si era innamorata era proprio Rosalinda e che alcuni indizi lo provano visto che lei stessa ha parlato di “una relazione avuta nella lavatrice”. Forse la brasiliana era convinta di aver vissuto un amore vero e proprio che si sarebbe concretizzato fuori dalla casa proprio per via di quella che era la sua situazione fuori con Giuliano Condorelli ma quando è arrivato il momento di vedere la luce alla fine del tunnel, ecco che la siciliana ha ripiegato su Andrea Zenga magari proprio per via delle sue paure.

Dayane Mello sempre più vicina a Giulia Salemi che…

Questo ha reso Dayane Mello furiosa. Messo da parte il momento di lutto e la scomparsa del fratello Lucas, la bella brasiliana adesso guarda dritta in faccia la finale del Grande Fratello Vip 2020 pronta a vincere ma anche a mettere fine alla sua relazione o amicizia con Rosalinda. In questo momento Dayane pensa che la siciliana abbia mentito e che venerdì sera potrebbe parlarsi di loro per l’ultima volta perché lei non vuole più saperne niente. Dall’altro lato, in questi giorni, dopo l’uscita di scena di Maria Teresa Ruta, si è molto avvicinata a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I tre sono spesso insieme, anche in lavatrice, ma siamo sicuri che questa volta questo sentimento rimarrà o succederà proprio come con Rosalinda?



