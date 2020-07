Dayane Mello, ex di Gianmaria Antinolfi/ Prima di Belen Rodriguez…

Da Dayane Mello a Belen Rodriguez, questo è il salto che ha fatto Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore che è stato immortalato al fianco della bella argentina dai paparazzi di Chi. Sembra che proprio Dayane Mello sia stato il primo ostacolo alla loro nuova storia d’amore e tutto perché Belen sapeva della loro liason e, quindi, non era molto convinta che lui fosse libero, almeno secondo quanto racconta proprio il settimanale Chi mettendo insieme le prime tappe del loro nuovo amore. Al momento non si capisce bene quale sia stata la dinamica della loro liason ma quello che è certo è che fino a qualche settimana fa, sembra poco più di due, l’imprenditore era ancora legato a Gianmaria Antinolfi.

DAYANE MELLO E’ L’EX DI GIANMARIA ANTINOLFI

Le ultime immagini di Dayane Mello, quelle postate su Instagram, sono proprio relative al Lago di Como, stessa location scelta un paio di settimane fa, da Belen Rodriguez e la sua famiglia per passare qualche giorno lontano da Milano. Che sia stata proprio quella la magica location che ha spinto l’imprenditore verso l’argentina tanto da dimenticare la modella ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Proprio un paio di giorni fa, Dagospia ha pubblicato la foto dei due insieme scrivendo: “Con chi si slinguazzava fino a due settimana fa la nuova fiamma di belen? l’impressionante imprenditore napoletano gianmaria antinolfi si sollazzava tra le braccia di dayane mello, modella brasiliana, ex spiaggiata sull’isola dei morti di fama e concorrente del reality nell’ultima edizione di “pechino express”…”. Cosa è cambiato poi?



