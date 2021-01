Dayane Mello/ Il Brasile si mobilita, è lei la “Regina di Scacchi!”

Dayane Mello eliminata al Grande Fratello Vip 2020? Il Brasile si mobilita per mandarla in finale

E’ Dayane Mello la nostra Regina di Scacchi! Volendo citare la serie boom di Netflix, possiamo dire che la nostra bella brasiliana è la vera protagonista di questo Grande Fratello Vip 2020 al fianco di pochi altri. E’ lei che crea dinamiche nella casa, è lei che discute, intrattiene e socializza con i nuovi arrivati ed è lei che, volenti o nolenti, si prepara ad arrivare da star alla finalissima di questa edizione del programma. La modella sogna una vita migliore, un lavoro che possa darle nuova linfa ed evitare spostamenti e sofferenze ma, soprattutto, adesso vorrebbe solo trionfare per avere la rivincita contro una vita che le ha fatto tanto male. Nonostante i suoi buoni propositi, però, Dayane Mello risulta anche uno dei personaggi più discussi di questa edizione e mentre in casa continua a litigare con tutti, fuori il Brasile si mobilita per lei e non solo in termini di voti ma anche di attenzione mediatica creando un vero e proprio conflitto con il pubblico votante italiano.

I Zorzando litigano per Dayane Mello e poi…

Intanto nella casa Dayane Mello continua ad essere presa di mira soprattutto dopo l’esagerata reazione di Stefania Orlando quando l’ha vista di nuovo vicino a Tommaso Zorzi. In questi giorni ha perso un po’ di fiducia e Mario Ermito ha provato a consolarla facendole notare che tutti sono in contrasto con lei solo perché la reputano forte e possibile finalista di questa edizione. Dal canto suo, invece, Tommaso Zorzi, continua a difendere il suo comportamento convinto che in casa saranno sempre meno e quindi dovranno imparare a convivere: “Poi saremo sempre di meno qui… e se tutti quelli che hanno avuto un problema con Dayane la ignorassero lei non parlerebbe con nessuno”. Come andrà a finire adesso per lei?



