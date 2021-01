Tommaso Zorzi lite con Stefania Orlando, “colpa” di Dayane Mello? / “Io gay e single, tu 50 anni e sposata!”

Una furiosa lite tra Tommaso Zorzi e l’amica Stefania Orlando è andata in scena poche ore prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Complice del nuovo fraintendimento sarebbe stata una festa a tema Brasile che la produzione ha voluto organizzare lo scorso sabato sera per far felici i Vipponi reclusi ormai da tempo nella Casa di Cinecittà. Tommaso durante la serata si è avvicinato molto a Dayane Mello, nonostante una più volte esplicitata antipatia reciproca. Colpa forse dei balli o del desiderio di divertirsi anche insieme a gente “nuova”, il giovane influencer ha in qualche modo messo in un angolo Stefania Orlando che si è non poco risentita tanto da commentare, delusa, la visione di Tommaso e di Dayane mentre ballavano spensierati in giardino.

Chiacchierando con le amiche, Stefania ha manifestato la sua delusione asserendo: “Non sono incazz*ta, sono basita è diverso… lo sai com’è, è incoerente, così… dice una cosa e ne fa un’altra, io non ci discuto più e poi guardali”. Per la conduttrice, dunque, l’atteggiamento dell’amico sarebbe stato poco coerente al punto da mettergli il muso e rivolgergli a stento la parola.

TOMMASO ZORZI, LITE CON STEFANIA ORLANDO: “NON SONO IL FIDANZATO DI NESSUNO”

A Tommaso Zorzi non è passata indifferente l’arrabbiatura di Stefania Orlando ed approfittando di un suo momento in confessionale il ragazzo ha voluto saperne di più direttamente dalle persone con le quali Stefania si era precedentemente confidata, ovvero Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola. “Lo vedevo che lei mi guardava malissimo come per dire: ‘Guardalo che sta con Dayane’. Lei deve venire a parlare con me, io non ho problemi!”, ha tuonato l’influencer attendendo l’uscita dal confessionale della Orlando. Poco dopo l’amico ha deciso di affrontare di petto Stefania chiedendo spiegazioni del suo comportamento anomalo e la replica, infastidita, della donna non si è fatta attendere: “Mi sorprendi sempre Tommy ed a volte non sempre in positivo”. Quindi ha spiegato al 25enne di essere rimasta molto delusa, “Ma non è per la serata con Dayane tu sai perfettamente per cosa è… non avere questo atteggiamento. Non chiedermi giustificazioni”, ha aggiunto.

A quel punto però Zorzi ha sbottato letteralmente attaccando la Orlando: “Sei delusa perché ho fatto una serata con Dayane? E’ assurdo!”. Quindi il colpo basso: “Io non sono il fidanzato di nessuna di voi, ho 25 anni e sono pure gay, se voglio farmi una serata con una persona me la faccio”. Uno sfogo che è proseguito proprio in presenza di Dayane Mello alla quale Tommaso avrebbe riferito, rivolgendosi sempre a Stefania: “Dopo 4 mesi ho voglia di conoscere altre persone. Sono gay, ho 25 anni, sono single. Tu c’hai 50 anni, sei sposata e sei etero… ‘mo non è che devi farmi scenate di gelosia?”. Come andrà a finire tra i due?



© RIPRODUZIONE RISERVATA