Dayane Mello “innamorata” di Puffo/ La famiglia si allarga con un amico speciale

Dayane Mello insieme alla figlia Sofia

Dayane Mello si sta godendo le vacanze con la figlia Sofia, nata dalla relazione con Stefano Sala. Dayane è da sempre molto legata alla ex suocera Simona Perini, che era apparsa anche al Grande Fratello Vip 5 per fare visita alla modella. “Buon compleanno. Grazie per tutto quello che fai per la nostra famiglia, per me e mia figlia. Grazie per la comprensione solo guardando i miei giorni difficili. Grazie per avermi fatto credere ogni giorno di più nel valore della famiglia, quanto è importante e che questa è la base di tutto per la felicità. Auguri”, ha scritto Dayane in occasione del compleanno della madre di Stefano Sala. Simona e il marito, infatti, si sono spesso presi cura della nipotina Sofia, durante gli impegni di lavoro della modella brasiliana.

Dayane Mello: in famiglia è arrivato Puffo

In questi giorni Dayane Mello ha fatto una sorpresa alla figlia: “Benvenuto Puffo”, ha scritto su Instagram mostrando Sofia insieme al cucciolo appena arrivato in famiglia. Nelle scorse ore l’ex gieffina ha condiviso nelle storie alcune foto insieme al cucciolo che le sta sempre vicino. Su Instagram Dayane Mello ha dichiarato che l’arrivo del cagnolino ha cambiato la sua vita. Sui social i fan della modella brasiliana stanno condividendo i dolci scatti di Dayne, Sofia e Puffo: “La famiglia cresce! È arrivato Puffo un batuffolino meraviglioso e come dice Sofia: ora hai due bimbi! Che tesserino speciale come tutti i cani”, ha scritto un utente su Twitter. Il cucciolo sarà una preziosa compagnia per la piccola Sofia, soprattutto quando la mamma sarà lontana per motivi di lavoro.

