Dayane Mello rompe un uovo in testa ad Andrea Zenga/ Video, tensione al GfVip

Dayane Mello insegue Andrea Zenga e gli rompe un uovo in testa. Al Grande Fratello Vip si vivono momenti di grande tensione con il pubblico che fuori dalla casa rimane esterrefatto. La modella brasiliana è da sempre nel mirino della critica italiana, per i suoi atteggiamenti un po’ sopra le righe. Nonostante molto spesso sia stata critica va anche detto che è stata l’unica a smuovere un’edizione un po’ moscia del reality dei reality. Protratta per mesi e allungata a non finire, con l’ingresso in casa ogni settimana di volti nuovi a destabilizzare l’attenzione del pubblico, Dayane è stata l’unica a creare dibattito, liti e un po’ di movimento in una situazione statica e senza grandi risvolti.

Dayane Mello squalificata? Stavolta l’ha fatta grossa

Vedremo come reagirà il Grande Fratello Vip e se Dayane Mello verrà squalificata o meno. La splendida modella infatti ha colpito Andrea Zenga in testa con un uovo e sebbene il gesto non sia stato per niente violento ha dato il cattivo esempio. Appare dunque possibile che quantomeno riceva un richiamo anche perché il popolo del web è insorto, condividendo il video dell’atto a ripetizione fino a farlo diventare virale. Difficile pensare che si possano vedere delle decisioni prima di lunedì sera quando il reality show tornerà protagonista in prima serata su Canale 5. Al momento non filtrano rumors su possibili decisioni.

Video, il gesto di Dayane

