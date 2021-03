Dayane Mello “Rosalinda Cannavò mi ha fatto incaz*are”/ “Non mi ha detto di Zenga”

Dayane Mello ospite a Live Non è la D’Urso di Barbara d’Urso parla dell’ex amica Rosalinda Cannavò. Insieme le due hanno vissuto un rapporto di amicizia complesso ed intenso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Un’amicizia speciale che le ha viste spesso protagonista non solo all’interno della casa, ma anche fuori. Qualcosa però tra le due si è rotto ed oggi Dayane e Rosalinda sono in un fase diversa del loro rapporto. “Abbiamo fatto un percorso molto bello entrambi, ci siamo presi al primo sguardo” – ha raccontato la modella ed influencer che parlando dell’attrice precisa – “è una brava ragazza, io ho fatto capire a lei che subito per me quello era un lavoro e non era una vita reale”. Ma non finisce qui, visto che la Mello aggiunge: “durante il suo percorso ha avuto troppi alti e bassi, per me non era più stimolante essere vicino a lei. Lei ha cercato di cavalcare il suo percorso dietro il mio”.

Dayane Mello: “Rosalinda Cannavò mi ha fatto incaz*are…”

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: in che rapporto stanno oggi? La finalista del Grande Fratello Vip 2020 non nasconde che il loro rapporto ha subito un arresto improvviso quando nella casa è arrivato Andrea Zenga. “Quando è arrivato Zenga non mi ha detto niente. Dimmelo che vuoi lasciare il tuo ragazzo dopo 10 anni, per questo mi sono incazzata perchè lei ha eliminato tutte le persone a cui mi sono affezionata” – ha raccontato la Mello che ad un certo punto, chiamata a scegliere chi salvare tra Rosalinda e Samantha all’interno della casa ha scelto di salvare la De Grenet mandando al televoto la sua grande amica. Una scelta che ha scosso definitamente il loro equilibrio nella casa. Oggi il loro rapporto è cambiato, ma la Mello sul finale precisa: “le voglio bene, è normale che adesso lei fa la vita di fidanzata, quando si potrà ci vedremo, ci guarderemo negli occhi, ma adesso non è il momento”.

