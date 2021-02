Dayane Mello “Sofia ha disegnato un angelo”/ Choc: “Non sapeva della morte di Lucas!”

E’ stato un momento davvero delicato e anche un po’ stravolgente quello andato in onda ieri pomeriggio quando Dayane Mello, prendendo posto accanto ai suoi amici vipponi, ha rivelato di aver sentito la sua bambina, la piccola Sofia, che le ha rivelato una cosa importante e, allo stesso tempo, sconvolgente, e tutto perché non sapeva ancora della morte di zio Lucas. Ma cosa è successo di preciso? La brasiliana ha raccontato che il Grande Fratello Vip 2020 le ha permesso di sentire la figlia chiamandola a casa e che proprio in quel momento, appena prima di dirle lei la verità, Sofia le avrebbe raccontato di aver fatto un disegno tornata da scuola in cui i protagonisti sono proprio loro due e un angelo che vola in cielo e che le guarda. Dayane Mello è rimasta molto colpita perché la figlia non sapeva della morte dello zio e lei stessa poi le ha spiegato che quell’angelo è proprio Lucas morto in un incidente e diventato adesso un giovane angelo.

Dayane Mello “Sofia ha disegnato un angelo ma non sapeva di Lucas”

Dayane Mello rivela ai suoi compagni: “Le ho detto: ‘Lucas è andato in cielo, ha fatto un incidente in macchina‘” e poi racconta del disegno: “Lei ha fatto un disegno, ci siamo io e lei e sopra di noi c’è un angelo che vola. Quando Stefano e la famiglia lo hanno visto erano scioccati perché lei non sapeva niente”. Poi continua a dire ai loro compagni che la cosa giusta da fare è solo vivere senza pensare alle cose triste: “È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio”.



