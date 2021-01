Dayane Mello, squalifica al GF Vip?/ Da “Quelli con pancione” ai “malati di mente”…

Dayane Mello a rischio squalifica al Grande Fratello Vip 2020? Il pubblico come sempre punta il dito contro la modella brasiliana ma al momento non c’è alcuna novità visto che lei è al televoto e non è ancora chiuso, ma cosa ne sarà di lei? In queste ore sono montate le polemiche per via di alcune sue frasi che hanno un po’ fatto adirare parte del pubblico. In particolare, la modella in un primo momento ha preso di mira Tommaso Zorzi per via della musica che mettono in casa, musica che lui stesso ha scelto. Proprio parlando di queste scelte ha definito l’influencer come “malato di mente”. La cosa ha fatto discutere nelle scorse ore e lo stesso Gabriele Parpiglia ha preso la parola contro di lei invitando i suoi fan a smetterla di giustificarla usando la questione della lingua perché non può passarla sempre liscia per via del fatto che è straniera.

Dayane Mello, squalifica al GF Vip?

Ciliegina sulla torta è arrivata anche la sua frase su quelli con qualche chilo in più. Non è la prima volta che Dayane Mello parla della questione visto che ha fatto lo stesso anche ad Adua del Vesco al Grande Fratello Vip 2020 consigliandole di fare una liposuzione nei punti più critici come i suoi fianchi o le cosce. In pratica Andrea Zenga ha confessato di non sentirsi a suo agio nel farsi vedere in intimo nella casa e in tv ma lei subito ha risposto a tono con una sua battuta poco gradita: “Pensa a quelli con il pancione…Loro cosa devono dire?”. Cosa ne sarà questa sera della modella adesso?



