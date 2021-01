Dayane Mello choc “Tommaso Zorzi malato mentale”/ “È favorito dagli autori del GF”, il web diviso

Dayane Mello contro Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020. La modella brasiliana si è lasciata andare ad un commento choc sull’influenzar che in questo ore sta dividendo il web. Ma cosa è successo? Durante la serata di sabato, la ex compagna di Stefano Sala si è confidata con Samantha De Grenet, Adua Del Vesco e Carlotta Dell’Isola dicendo chiaramente che Tommaso Zorzi è favorito dagli autori del programma. La Mello ha poi proseguito precisando che gli autori fanno suonare solo canzoni che piacciono al giovane influencer per aiutarlo a gestire gli attacchi d’ansia di cui soffre.

“Adesso inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale” – ha detto la Mello rivolgendosi alle altre coinquiline che hanno ascoltato in silenzia senza aggiungere nulla né tantomeno ribattere. Ma non finisce qui, visto che la modella brasiliana ha aggiunto: “una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fo***o di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rin*****i. Quindi non mi va bene. È una festa, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti c***i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*** così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo”.

Dayane Mello divide ancora una volta il web

Dayane Mello torna a dividere il web dopo le pesantissime parole pronunciate su Tommaso Zorzi. Senza girarci troppo intorno la modella brasiliana ha notato come gli autori del Grande Fratello Vip 2020 siano molto attenti ai bisogni e alle necessità del giovane influencer onnipresente in ogni filmato e dinamica del reality show di Canale 5. Le parole della Mello però sul web hanno diviso in due il popolo dei social: da un lato c’è chi l’appoggia in pieno coscienti che l’occhio del GF VIP 5 sia quasi sempre rivolto a Zorzi, mentre i fan dell’influencer non aspettavano occasione migliore per poter attaccare la modella brasiliana che è l’unica “rivale” alla vittoria finale. La Mello, infatti, è una delle protagoniste più amate di questa edizione del reality show e al momento l’unica che può contendersi la vittoria finale con il pre-annunciato vincitore Tommaso Zorzi. Intanto sul web i fan di Zorzi chiedono a gran voce l’espulsione di Dayane dal programma. Cosa succederà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA