Dayane Mello:, struggente confessione: “Sto soffrendo”/ “Non posso essere felice…”

Dayane Mello, conclusa l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, sta affrontando la quotidianità. Dopo aver trascorso circa sei mesi nella casa di Cinecittà, Dayane sta recuperando il tempo che ha trascorso lontana dalla figlia Sofia dedicandosi totalmente a lei. Tuttavia, la morte del fratello Lucas continua a farla soffrire. La modella brasiliana si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram tirando fuori la sofferenza che porta nel vuore. “Sono convinta che il suo percorso qui fosse già finito, che il volere di Dio fosse quello, che la sua vita fosse terminata. Io sono molto credente e voglio pensare che è in un posto migliore“, ha detto ai microfoni di Verissimo. Su Instagram, Dayane, rispondendo ad una fan che l’ha accusata di essere poco presente sui social, si è lasciata andare ad una confessione.

DAYANE MELLO, IL DOLORE DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP

Dayane Mello, professionalmente, sta vivendo un bel momento, ma privatamente sta affrontando uno dei periodi più dolorosi per la morte del fratello Lucas, scomparso in un incidente stradale mentre era nella casa di Cinecittà. ““Devo fare un lavoro molto grande con me stessa, in questo momento ho avuto una perdita molto grande e sto soffrendo tantoe non sono felice, ho il mio papà e mio fratello che stanno soffrendo tanto e non ho la testa in questo momento”, ha confessato sui social. “Sto facendo il possibile per essere più presente, ma faccio tanta fatica e questo deve essere capito“, ha aggiunto la modella brasiliana spiegando ai fan il motivo della sua non costante presenza sui social come fa sapere LaNostraTv.



© RIPRODUZIONE RISERVATA