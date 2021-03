Sofia Sala, figlia Stefano Sala e Dayane Mello/ Entrerà nella casa de GF Vip come per il papà?

Sofia figlia di Dayane Mello e Stefano Sala, il legame più importante per la modella

Sofia, nata nell’aprile 2014, è la figlia di Dayane Mello e Stefano Sala. I due si sono conosciuti circa sette anni fa e dopo poche settimane che si frequentavano la modella brasiliana è rimasta incinta: “Eravamo giovani, contenti e spensierati. Non abbiamo mai avuto il dubbio di dire: ‘Non teniamolo’. Mai!”, ha raccontato Sala al settimanale Chi. Dopo un anno insieme la coppia e andata in crisi e dopo numerosi tira e molla i due si sono separati: “La bambina è venuta a vivere a Milano insieme a me. Io, però, sono spesso via per lavoro e dovevo lasciarla sempre a una baby sitter. Questo, unito al fatto che la bambina chiedeva in continuazione dei suoi nonni, ci ha fatto decidere che, per il suo bene, era meglio crescesse con i genitori di Stefano, che vivono al lago”, ha spiegato in diverse occasioni Dayane che condivide l’affido della bambina con Stefano Sala.

Sofia Sala: farà una sorpresa a mamma Dayane Mello?

Lo scorso ottobre, Stefano Sala ha criticato il percorso di Dayane Mello al Grande Fratello Vip. Secondo il modello la ex compagna avrebbe detto e fatto cose che hanno messo in difficoltà la figlia Sofia: “Mia figlia fa la prima elementare ed è molto sveglia, torna a casa e mi racconta che i suoi compagni le dicono: ‘Ma hai visto tua madre cosa ha detto, cosa ha fatto?’. Mi creda, questa situazione mi fa piangere. Soprattutto perché Dayane ha detto una serie di falsità”, ha detto al settimanale Chi. Durante la sua permanenza dentro la casa Dayane Mello ha spesso accusato la mancanza della figlia, che ha visto in un paio di occasioni solo in video messaggio. In molti ricorderanno che nel 2018, in occasione della finale del Grande Fratello Vip 3, Stefano Sala ha ricevuto dentro la casa di Cinecittà la visita di Dayane Mello insieme alla figlia Sofia. Anche questa sera Dayane potrà riabbracciare la bambina?



