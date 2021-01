Dayane Mello: “Umiliata al GF Vip, mi sarei voluta ammazzare”/ “La mia storia…”

Non è stata una puntata facile per Dayane Mello quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, 11 gennaio 2021, su Canale 5. La Mello ha ricevuto un videomessaggio piuttosto inaspettato da parte della sua mamma che non vedeva da circa 15 anni. La donna l’ha invitata a vivere la sua vita senza più parlare della sua. Parole che hanno avuto un impatto importante su Dayane che questa mattina si è lasciata andare ad uno sfogo con l’amica Cecilia Capriotti. La Mello ha fatto un vero e proprio recap del suo percorso nella Casa, ammettendo di essersi sentita anche umiliata da parte di ex concorrenti come Francesco Oppini, Franceska Pepe ma anche dal suo ex Mario Balotelli. Proprio ripensando a loro è arrivata a fare una dichiarazione molto forte.

Dayane Mello in crisi dopo il video della mamma al Grande Fratello Vip

“Sono stata umiliata come donna da Francesco, da Mario e come madre da Franceska… – ha dichiarato Dayane Mello a Cecilia Capriotti, stando a quanto riporta La Nostra Tv – Mi sarei voluta ammazzare perchè mi sono sentita sbagliata…” ha così ammesso la brasiliana. Proprio ripensando a questi episodi risalenti ai mesi scorsi, Dayane si è detta dunque stanca e incapace di sopportare di venir ora anche giudicata per la sua storia personale. “Non posso uscire da qua e sentirmi giudicata per tutto…” ha sottolineato la Mello durante lo sfogo con Cecilia Capriotti che, come lei, si è poi lasciata andare alle lacrime. Entrambe, infatti, stanno vivendo un momento di crisi al Grande Fratello Vip.



