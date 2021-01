Dayane Mello Vs Elisabetta Gregoraci: “Influenzava tutti”/ L’ex di Briatore sbotta:”Basta parlare di me!”

Il fantasma di Elisabetta Gregoraci torna ad aleggiare nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e a scatenare polemiche. Stavolta a scagliarsi contro la conduttrice è stata Dayane Mello. Tutto ha avuto inizio quando i concorrenti sono stati invitati dagli autori del Grande Fratello Vip a realizzare un talk show chiamato Domenica Vip. Si è dunque parlato di altri concorrenti usciti ed è qui che la Mello ha detto la sua sulla Gregoraci. Opinione piuttosto dura quella della brasiliana: “Trovo che sia stata sofferente e non ha dato tutto quello che poteva o perchè non poteva. Oggi siamo tutti qua e non con la testa fuori, o con la paura di quello che succederà fuori”, ha dichiarato Dayane. Così ha lanciato alla Gregoraci una velenosa frecciatina: “All’interno di questa casa la sua presenza influenzava tutti noi. Oggi c’è un’energia molto più leggera”.

Dayane Mello punge Elisabetta Gregoraci, lei replica sui social

Finito qui? Assolutamente no. Facendo anche riferimento ad alcuni aerei arrivati per Elisabetta Gregoraci in questi giorni, Dayane Mello ha poi aggiunto: “È fidanzata? Si è messa in gioco. Era arrivato questo aereo da un altro uomo, quindi si è buttata pesantemente in un’altra storia all’interno del Grande Fratello sapendo forse di avere un’altra persona fuori”. Ovviamente in tanti sul web hanno chiesto alla Gregoraci un commento su questi attacchi che non ha tardato ad arrivare: “Ma anche basta! Pensassero alla loro vita… che hanno tanto da raccontare. La mia è abbastanza noiosa!”



